Martirosyan cree que 'Canelo' dio positivo para evitar pelea con 'GGG'

A menos de una semana de la 'novela' del cinco de mayo, 'Canelo' Álvarez sigue recibiendo críticas de propios y extraños. Esta vez fue Vanes Martirosyan, próximo rival de Golovkin, quien dio su punto de vista sobre el positivo por clembuterol del mexicano.

El armenio de 31 años insinuó que 'Canelo' se dopó para evitar la pelea de desempate con Golovkin. "En cuanto a 'Canelo', tendríamos que preguntarnos, ¿por qué salió positivo en dos pruebas antidopaje? ¿Por qué se retiro de VADA? No le creo", sentenció Martirosyan.

"No me creo su excusa de la carne contaminada. Si yo diera positivo, dios no lo quiera, por consumir accidentalmente carne contaminada, me haría pruebas todos los días para demostrar que estoy limpio. A nadie le gusta ver a peleadores que hacen trampa antes de una pelea", dijo el peleador armenio y elogió a su próximo rival.



"Por eso los fans aman a 'GGG'. Porque es muy bueno en el ring y porque está limpio. Siempre se ha sometido a pruebas. Quiere que el boxeo sea un deporte limpio como yo también lo deseo".

Martirosyan adivirtió que el cinco de mayo no será un oponente a modo para el kazajo, ya que aseguró que el campeón no está acostumbrado a pelear con rivales que no le huyen al intercambio.