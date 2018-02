Manny Pacquiao podría enfrentar a una "máquina" argentina a mediados de año

Todo indica que el primer semestre del año será de mucha intensidad para Manny Pacquiao. Además de los rumores que lo colocan en el ring en abril ante Mike Alvarado para realizar su debut en el 2018, el 'Pac-Man' también podría medirse ante un rival con mucha pólvora en las manos: Lucas Matthysse.

Freddie Roach, entrenador de Pacquiao, y Eric Gomez, presidente de Golden Boy Promotions (promotora de Matthysse), ya dieron el visto bueno al plausible choque ante el ahora campeón regular wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



"Hagámoslo, no hay problema. Que Bob Arum [promotor de Pacquiao] nos llame, ya sea a Óscar [de la Hoya] o a mí. Sin duda podemos hacer algo al respecto", comentó Gomez al sitio BoxingScene.

Lucas 'La máquina' Matthysse (39-4, 36 KOs) viene de derrotar al tailandés Tewan Kiram con un demoledor nocaut en el octavo round. El argentino siempre ha sido un peleador emocionante y una pelea ante Pacquiao garantizaría un espectáculo digno para todo fanático al boxeo.





Respecto a los problemas que podrían surgir por los acuerdos entre promotoras y televisoras, el presidente de Golden Boy dijo que no hay de qué preocuparse.

"No será un factor. Cuando se trata de una pelea así de grande con dos nombres famosos, siempre podemos solucionarlo. Nosotros en Golden Boy no estamos limitados, podemos trabajar con quien sea. Lucas Matthysse no tiene contrato, puede trabajar con quien él quiera, y obviamente queremos que lograr el acuerdo para el peleador".