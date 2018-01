La victoria de Easter Jr. en Brooklyn no estuvo exenta de controversia

La decisión dividida a su favor no le agradó a su rival dominicano ni al público.

Por Lester Silva

El sábado pasado, Robert Easter Jr. (21-0, 14 KOs) defendió su título pero no sin controversia. La victoria de la decisión dividida contra el dominicano Javier Fortuna generó dudas sobre quién debería haber ganado, a pesar de que el título de la Federación Internacional de Boxeo no estuvo en disputa porque Fortuna no dio el peso.

Gran parte de la multitud y, uno de los jueces, se mantuvieron convencidos de que el dominicano de 28 años había ganado la contienda. La diferencia entre un triunfo y un empate dividido se redujo, literalmente, a un punto. Un juez calificó la pelea 115-112 a favor de Easter Jr.

Los otros dos jueces coincidieron 114-113, uno a favor de cada boxeador. A Fortuna (33-2-1, 23 KOs) le restaron un punto en el segundo asalto por agarrar la nuca de Easter; punto que habría cambiado la pelea al final de la noche.



"No supe que el réferi me había quitado un punto", dijo por medio de un traductor. "Él supo por qué lo hizo, pero nunca me lo advirtió", dijo Fortuna.

"Creo que fue una pelea cerrada. No me dio muchas oportunidades, pero todo lo que [Fortuna] hizo fue aguantar y correr durante 12 rounds ", reclamó Easter Jr.

Fortuna pidió una revancha de la pelea del sábado y prometió que daría el peso luego de marcar 1.4 libras por encima del límite de las 135 en la ceremonia del viernes.



“Si hay revancha, lo noquearé, pero quiero ver si es lo suficientemente hombre como para tomar una revancha", sentenció Fortuna.

Easter no ganó de la mejor forma, pero dijo después de la pelea que ganar era lo único que importaba. Finalmente, el campeón defensor mantuvo su récord perfecto intacto, aunque sí por un margen pequeño.