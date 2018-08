Golovkin responde a Canelo por llamarlo hipócrita: "Es un mentiroso, perdí todo el respeto por él"

"Canelo no es un campeón. Es un mentiroso que no tiene respeto por el deporte del boxeo o sus fanáticos… Perdí todo respeto por él", dijo el campeón de peso medio del CMB, AMB, FIB e IBO.

“No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring. En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de 'Canelo', solo bofetadas. Él no es el pegador más duro que he enfrentado, pero sí uno de los más rápidos", aseguró.