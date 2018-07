Fenómeno: Mikey García unifica títulos mundiales ligeros y pide a Errol Spence Jr.

No hay forma de no describir a Mikey García como un boxeador completo. El nacido en California es un gladiador del ring hecho y derecho. En su entrenamiento no hay métodos rimbombantes, ni busca los reflectores con polémicas baratas en redes sociales. García se dedica a hacer lo que siempre quiso hacer desde pequeño: pelear como solo un puñado lo ha logrado en la historia del boxeo.