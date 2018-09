¡Cumplieron y prendieron la T Mobile! Canelo y GGG emocionaron en el pesaje

“Vamos Canelo, puro México chingao”, gritaba uno de los asistentes. Otros con porras y hasta el himno nacional mexicano ya se escuchaba previo al pesaje. En las filas no solo había mexicanos, estaba prensa incluso de Japón y uno que otro kazajo que quería que su peleador tuviera algo de respaldo. Pero las bandas rojas de Canelo eran demasiadas, aunque uno que otro mexicano aseguraba que iba a apoyar a Golovkin. “Es que el canelo es muy alzado. Además, no me gustan los que se echan para atrás”, afirmaba un mexicano con una toalla de apoyo para GGG.