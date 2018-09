¡'Canelo' es nuevo campeón mundial! El mexicano venció en cerrada decisión a GGG

El primero en salir al ring fue Gennady Golovkin , quien al ser anunciado recibió una buena cantidad de rechifla, la canción que lo acompañaba era Seven Nation Army de The White Stripes. Cuando 'Canelo' Álvarez salió al ring, la T Mobile Arena lo cobijo al lado de la canción “México lindo y querido” que cantaba de forma magistral Jorge Negrete.

El primer round fue de estudio , ambos tiraban jabs e intentaban conocer las armas del rival, Canelo y GGG no ofrecieron demasiado y le gente se los reclamó. En el segundo la pelea creció en intensidad, primero conectó un buen golpe el kazajo, pero Canelo respondió cuin un buen gancho que tocó a su rival, Álvarez era mucho más frontal que en la primera pelea.

En el quinto round Golovkin fue más inteligente, combinaba jabs con cruzados y uppers ante un Canelo que era frontal y que no rehuía al combate, pero que buscaba conectar un golpe de poder que no llegaba, los movimientos de cintura estaban con el mexicano, pero no era certero.