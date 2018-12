Cambios en el MSG: Canelo y Fielding subirán al ring antes de lo previsto

El pleito entre Vergil Ortiz Jr . y Omar Tienda también tuvo que ser dado de baja de la velada, pues Vergil se sometió a una cirugía en los ojos y la Comisión Atlética de Nueva York dictó que no correrían el riesgo con tan poco tiempo entre el procedimiento médico y la pelea.

De esta forma, 'Canelo' Álvarez y Rocky Fielding subirán al ring alrededor de las 22:30 horas EST (21:30 Centro), y no a las 23:30 EST como se tenía previsto.

Ryan García vs. Braulio Rodríguez, Sadam Ali vs. Mauricio Herrera, Tevin Farmer vs. Francisco Fonsenca serán los pleitos encargados de inaugurar las peleas principales.