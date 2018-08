La esposa de Kobe Bryant le responde a Shaquille si su marido regresará a los Lakers

Sin embargo, la esposa de Kobe, Vanessa Bryant, negó la posibilidad de ver cumplido ese sueño de tajo: “Kobe no saldrá del retiro para jugar de nueva cuenta. Él no quiere jugar otra vez y, francamente, nosotros disfrutamos el tiempo que pasamos juntos como familia sin los locos horarios de los juegos interfiriendo con cumpleaños, días festivos y eventos especiales”, sentenció. Parece ser que no se llevará a cabo el regreso de Kobe para jugar a lado de LeBron James. Su mujer ha hablado.