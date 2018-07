Barranquilla 2018: Colombia busca desbancar a Cuba y México para consolidar su progreso

Desde Panamá 1970, Cuba ha terminado en la cima de todas las ediciones, con excepción de San Salvador 2002 y Mayagüez 2010, en los que no participó.

La localía será factor para que Colombia busque lograr lo que México no pudo hace cuatro años en Veracruz: derrotar a Cuba.

Las dos más grandes del mundo se volverán a encontrar, si no ocurre alguna sorpresa, en la Final del 1 de agosto a las 19:00 horas (ET). Es cierto, no es el contexto de un Campeonato Mundial o Juegos Olímpicos, pero para Ibargüen es el momento de tomar revancha ante su gente.