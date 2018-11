¡Se acordó de Codesal! Maradona criticó al arbitraje pese a calificar a la Liguilla

Diego Armando Maradona le pegó duro y directo al arbitraje de Alan Martínez, luego del empate entre Dorados y el Atlético de San Luis. El ‘10’ destacó el pase a la Liguilla ; sin embargo, no se fue nada contento con el resultado en el cierre del torneo y menos con el arbitraje.

“Algo que parecía imposible con trabajo lo hicimos posible, que fue clasificar a la Liguilla, pero no nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro; todas las pelotas divididas las pitó en contra de Dorados. La falta que cometió (Jorge) Córdoba no era para expulsión, ustedes vieron cómo siguió corriendo el jugador de San Luis”, señaló.