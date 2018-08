AMLO explica los ejes para el deporte mexicano de su sexenio con una imagen de MLB

"No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar; de alto rendimiento para ganar muchas medallas; y el béisbol, escuelas y formación de prospectos para grandes ligas", explicó López Obrador a través de su cuenta de Twitter .

La Conade explica en su sitio web que "somos una institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte", por lo que los ejes de actividad física en todos lados y alto rendimiento no representan vertientes innovadoras.

De hecho, desde su ratificación, Guevara dio pistas más precisas: tener a una Conade "incluyente" donde no haya segmentación ni distanciamientos entre deporte de alto rendimiento, paralímpico, autóctono, olímpicos, no olímpicos, federados o no federados, aunque sin dar mayores detalles. Además, dijo que la otra prioridad será el deporte social.