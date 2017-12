Arrestan a 50 personas que vendían armas y drogas en un grupo de Facebook

La policía de Chicago arrestó a 50 personas, incluido a un maestro de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), luego de infiltrarse en grupos secretos de Facebook que vendían drogas y armas de fuego, dijo la policía el jueves.

El jefe de Delincuencia Organizada de la Policía de Chicago, Anthony Riccio, dijo que los investigadores compraron de forma encubierta 17 tipos de drogas ilegales y 18 armas de fuego, incluyendo algunas con el número de serie rayado. Riccio dijo que el maestro de CPS fue arrestado en su escuela por vender drogas en Facebook y que tenía drogas al momento de su arresto.



Here are additional "sale flyers" that were posted on Facebook to promote drug and gun sales pic.twitter.com/lxVwWajQJH