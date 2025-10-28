R.I.P: Cuatro autos que murieron y desaparecieron del mercado y porqué (algunos muy queridos)

Estos son cuatro autos que fueron muy queridos y populares en su tiempo, pero ya están fuera del mercado. Sin embargo, todavía viven en los recuerdos de los fans y en las cocheras de algunos coleccionistas de autos clásicos. ..

1. Vocho, un clásico mexicano

El vocho fue un auto que marcó la década de los ochentas y noventas para el público hispano, en especial para el mexicano. Y aunque se han diseñado diferentes versiones que marcaron su evolución, en realidad, el modelo más popular está muerto.

El último "vocho" que se fabricó fue el 30 de julio de 2003 en la planta de Puebla, México. Según la misma compañía, en total existieron más de 21 millones en toda su historia. Su legado fue tal, que cada 22 de julio se celebra el Día del Vocho. Por cierto, también se le conoció como Volkswagen Sedán o volkswagen escarabajo.

2. Un veterano que murió: Pontiac GTO

La década de los sesentas y setentas no podría ser la misma sin este icónico "muscle car" estadounidense: el Pontiac GTO. Su nacimiento fue en 1964 y pasó por varios rediseños, lo que posiblemente produjo su fallecimiento temprano, en 1974. Sin duda, murió joven a pesar de su potente motor y sus líneas elegantes. Lo conocedores el mundo automotriz lo recordarán como uno de los mejores, y quizás tenga un lugar asegurado en el altar de los modelos que más de uno desearía revivir.

3. El Delorean y sus viajes al futuro

Gracias a la película "Volver al futuro" miles de personas amaron el auto DeLorean, aquél que abría sus puertas de forma vertical y las extendía como si fueran sus alas, listas para emprender un viaje en el tiempo.

La fiebre fue provocada principalmente gracias a la cinta cinematográfica, de modo que la compañía DeLorean Motor Company fabricó casi 9 mil vehículos similares al de la historia mostrada en la pantalla. ¿Qué podía salir mal? Gran publicidad, un diseño novedoso y una historia detrás. ¿Por qué murió? A pesar de que todo parecía oro puro, en realidad esto no se reflejó en las ventas ni en el interés real del público. Así que la marca quebró y desapareció, logrando vender aproximadamente solo dos terceras partes de su stock.

4. Renault Dauphine, un francés que dejó huella

Para entender mejor la importancia de este vehículo en Francia, podríamos compararlo con el impacto que el vocho tuvo en México. Aunque su producción fue más temprana y breve: de 1956 a1967. Su popularidad y el cariño del público se basó en que era un modelo económico y reflejaba muy bien la época, cuando la motorización de masas marcó a la Europa de la posguerra. Como ocurrió con nuestros ejemplos anteriores: los nuevos modelos, la tecnología, las reglas ambientales más estrictas y los cambios en la demanda, se encargaron de cabar su tumba.

Y tú, ¿cuál de estos modelos traerías de vuelta?