Usan edificio de oficinas en Arizona como centro de detención de niños inmigrantes

Las instalaciones no tienen cocina, hay pocos baños y son operadas por una empresa contratista de seguridad. Los representantes de Arizona exigen al gobierno federal transparencia con este tipo de contrataciones.

El edificio no cuenta con los permisos que requiere la ciudad para el cuidado de menores y el contratista encargado del edificio ha afirmado públicamente que no opera "refugios ni ningún otro tipo de vivienda" para niños. La empresa se llama MVM y su página web señala que "brinda amplia experiencia en el dominio en las áreas de antinarcóticos, investigaciones criminales y civiles, seguridad pública y seguridad nacional".

“Este edificio tiene un permiso clase B que no permite estadías por la noche y no es el lugar apropiado, no es seguro”, comentó Steve Farley, candidato a la gobernación de Arizona, en una conferencia de prensa.