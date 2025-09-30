Comenzando esta semana Tony's Finer Foods te regala una tarjeta de $100 para tu mandado.

Escucha para tu oportunidad de ganar tu tarjeta y cuando se indique marca al 844.370.1051 o

Acompañanos para mas premios los siguientes dias:

Este Domingo 5 de Octubre
12p - 2p
Tony's Finer Foods
1801 W. Jefferson St en Joliet, IL, 60432

O el Domingo 12 de Octubre
12P - 2P
Tony's Finer Foods
7580 Barrington Rd,
Hanover Park, IL, 60133

Te esperamos con muchos premios, rifas y mas