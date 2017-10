Johnny Lozada y Franco Noriega ya parecen amigos: mira cómo ya han hecho las paces

El excantante de la famosa agrupación Menudo se reencontró con Franco Noriega a cinco días de haber perdido la calma luego de que el chef les pidiera a él y a Javier ‘Poty’ Castillo que fueran más constructivos con sus comentarios y que dejaran de hablar de su tonificado cuerpo.

“Esto lo pensaba hacer en otro lado, pero creo que es el momento. Yo creo que cuando uno comete un error tiene que rectificarlo y que la manera en que yo te dije las cosas a ti el domingo pasado no fue la correcta. Una vez yo me puse a mirar el video vi que me dejé llevar por las emociones, que no debe suceder nunca en la vida. Por lo tanto, te pido una disculpa a ti y a todas las personas que vieron ese tipo de cosas, porque sinceramente esas cosas no deben suceder”, dijo Johnny luego de abrazarlo.



El pasado domingo, después del programa de baile, el juez se había ido molesto de una entrevista donde estaban también Franco Noriega y Pablo Montero.

“Efectivamente tuvimos un encontrón, pero es de humanos equivocarse y de caballeros reconocerlo. Lo más increíble es que de toda esta situación que se suscitó el domingo he recibido un montón de mensajes”, afirmó el ‘Naked Chef’ para luego quitarse la camisa.



Más tarde ‘Poty’ le dijo al peruano: “yo le he explicado a él, y que nadie se sienta mal, que tiene el cuerpo más espectacular que yo he visto, y entonces ese cuerpo, esa herramienta, utilízalo, y no lo ha utilizado como yo he esperado de él”.



Franco Noriega y Pablo Montero fueron los seleccionados para estar en peligro de nominación y este domingo conoceremos al segundo eliminado de la quinta temporada de Mira Quién Baila.