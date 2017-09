Así se convirtió Marlene Favela en una 'Gata Salvaje'

La actriz mexicana Marlene Favela inició su participación en Mira Quién Baila con una amenaza que podría cumplir muy pronto, conforme la competencia se vuelve más reñida: “¡La ‘Gata Salvaje’ está de regreso! Y si te metes conmigo, te araño en la pista”.

Han pasado 15 años desde que la telenovela ‘Gata Salvaje’ lanzó a Marlene Favela al estrellato. Fue en 2002 cuando el melodrama nos presentó la historia de Rosaura Ríos, una mujer tenaz, valiente y trabajadora que triunfó pese a todo y pese a todos.

" El personaje que me cambió la vida es, sin duda, ‘Gata Salvaje’. Creo que me abrió las puertas internacionalmente, en mi país, como protagonista. Me ha dado muchas bendiciones, pero todos mis personajes han sido maravillosos también", confesó la actriz al inicio de la competencia.

En la telenovela, el público fue testigo de cómo Rosaura tuvo que conseguir varios empleos para sacar adelante a su familia, frente al alcoholismo de su padre y la maldad de su madrastra. Aunque la vida le dio la oportunidad de encontrar el amor en los brazos de Luis Mario Arismendi (Mario Cimarro), su matrimonio no sería tan duradero gracias a las intrigas de Eduarda, la hermana de Luis Mario, y Eva, la mujer que se encontraba encaprichada con él.





Rosaura, sin esperarlo, deja atrás la pobreza al enterarse que es la heredera de doña Cruz Olivares, recibiendo una cuantiosa fortuna, con la que decide vengarse de todos aquellos que la convirtieron en una gata herida.

Haciendo honor al sobrenombre que recibió desde joven por su temperamento y carácter, Rosaura logra su cometido, pero se da cuenta que su amor por Luis Mario es más fuerte que su deseo de venganza y comienza a ser feliz otra vez.

Una gata en la pista

El famoso personaje que marcó su carrera en las telenovelas le ha servido para forjarse una imagen de una mujer fuerte que no se deja de nadie, pero que al mismo tiempo es una guerrera que arrasa con todos los retos que se le ponen en frente, incluyendo su actual paso por el show de baile.





Durante la primera gala, Marlene confesó que solo tuvo un día para ensayar a marchas forzadas, pero eso no la detuvo para entregar un número que recibió críticas positivas por parte del panel de jueces.

“Esta señora es valiente, una persona que tiene una carrera tan consolidada como ella, que se preste a venir a Mira Quién Baila, donde se le va a juzgar, donde parte de cero y haya hecho este espectáculo la primera gala”, reconoció ‘Poty’ Castillo sorprendido por los logros de Marlene.

Aunque durante la segunda semana de competencia perdió el duelo de tango contra Ektor Rivera, Marlene Rivera volvió a sacar las garras en la pista y mostró una evolución que sorprendió al jurado.

No cabe duda que con esa misma ferocidad que Rosaura se defendió ante la vida, Marlene espera defenderse sobre la pista de Mira Quién Baila. ¿Alguien se atreverá a cruzarse en su camino?



