Todos los detalles de la cena privadísima de Mira Quién Baila

Ni toda la fuerza de la naturaleza ni las lesiones físicas provocadas por los duros ensayos han detenido a los 10 guerreros que se enfrentan actualmente en la competencia de Mira Quién Baila. Han pasado únicamente dos galas, pero el esfuerzo se ha visto reflejado en cada una de las presentaciones que los artistas han mostrado con tanto orgullo. Es por eso que era tiempo de un respiro, aunque fuera breve.

La producción del programa decidió organizar una espectacular cena en honor a las celebridades participantes y, como esta no es cualquier temporada, la cena tampoco iba a presentarse como un evento ordinario: una elegante alfombra roja esperaba a los invitados que se dieron cita en el Cooper's Hawk Winery & Restaurant de la ciudad de Miami.



Así lucieron los famosos de Mira Quién Baila en la alfombra roja La noche del martes 26 de septiembre, el elenco de Mira Quién Baila se reunió en el restaurante Cooper's Hawk Winery para disfrutar de una inolvidable cena. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Las 10 celebridades que se encuentran participando en la quinta temporada del show se dieron cita desde la tarde para convivir con sus compañeros. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Franco Noriega, el 'naked chef', fue uno de los primeros en desfilar por la alfombra roja del evento. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Le siguió el actor, cantante y pintor Éktor Rivera, quien lució un atuendo casual para cenar con las estrellas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Éktor se mostró relajado, luego de una dura semana de duelos en la competencia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los galanes posaron ante las cámaras, pero aún quedaban más estrellas por aparecer. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El juez Javier 'Poty' Castillo llegó con un traje azul rey a la cena. Foto: Univision | Univision 0 Compartir 'Poty' mostró su buen humor haciendo algunos de sus mejores pasos de baile. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Durante una de las entrevistas que estaba realizando 'Poty', llegó Johnny Lozada para darle un afectuoso abrazo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El otro juez de Mira Quién Baila llegó sonriente y cómodo, con unos jeans y chaqueta negra. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A pesar de su apariencia seria, Danell Leyva se ha caracterizado por tener un gran sentido del humor. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El gimnasta optó por un traje gris con una camisa rosada. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Patricia no perdió la oportunidad de mostrar su nueva figura, producto de varias sesiones de ejercicio y buena alimentación. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La conductora dejó atrás las molestias que le ocasionó una lesión en los ensayos de la semana pasada para convivir con sus compañeros. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Al momento de posar juntos, Danell Leyva trató de alcanzar la altura de Ana Patricia parándose de puntas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por su parte, Dayanara Torres apareció con un vestido de encaje blanco sobre la alfombra roja. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La ex reina de belleza fue una de las dos mejores competidoras de esta semana. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Al encontrarse en la alfombra, Dayanara y Danell mostraron la buena relación que han cosechado. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Inmediatamente después vino Victoria 'La Mala' con un sexy vestido en color rosa pálido. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La cantante sufrió algunas lesiones en los pies durante su participación en la última gala, pero eso no la detuvo para asistir al evento. Foto: Univision | Univision 0 Compartir ChikyBombom apareció con un ajustado atuendo que la hizo lucir espectacular. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La 'reina del tongolele' dedicó algunas palabras a sus compañeros durante la cena. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Victoria 'La Mala' y ChikyBombom no pararon de reír frente a las cámaras. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La actriz Marlene Favela lució un elegante 'jumpsuit' anaranjado para esta ocasión tan especial. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Favela presumió el anillo de compromiso que le dio el empresario George Seely. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Otra belleza se le unió a la actriz mexicana para una fotografía: la conductora Chiquinquirá Delgado. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Marlene también tuvo la oportunidad de saludar a Dayanara Torres en su paso por la afombra roja. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor y cantante Pablo Montero comenzó a realizar un papel que hasta ahora no había mostrado, el de reportero. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A la entrevista grupal también llegó el actor Alejandro Nones, con micrófono en mano. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Chiquinquirá lució un vestido a cuadros en blanco y negro. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para darle un toque de color a su 'look', la conductora utilizó un bolso rojo, que combinaba con el tono de sus labios. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Las 'selfies' no podían faltar en la alfombra roja y pronto comenzaron a salir los teléfonos móviles. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Pablo Montero también optó por un conjunto en blanco y negro. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alejandro Nones prefirió la comodidad de una gorra para estar relajado durante la cena. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Después de desfilar por la alfombra roja, las celebridades disfrutaron de una cena muy especial. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

Uno a uno comenzaron a llegar los participantes, jueces y conductores para desfilar ante las cámaras y olvidarse por un momento que solo habrá un ganador sobre la pista de baile. Franco Noriega y Éktor Rivera fueron los primeros.

Un animado ‘Poty’ Castillo presumía sus mejores pasos de baile antes de que Johnny Lozada lo interrumpiera con un afectuoso abrazo. Sin embargo, no fueron los únicos en demostrar que la competencia, lejos de crear conflictos entre ellos, los ha unido. Fue así como Danell Leyva intentó igualar con humor la estatura de Ana Patricia, o como Pablo Montero y Alejandro Nones se divirtieron entrevistando como reporteros profesionales a las bellas Marlene Favela y Chiquinquirá Delgado.

Al estar reunidos todos en una larga mesa para celebrar, fue Chikybombom la que tomó la palabra para agradecer la oportunidad de pertenecer a este proyecto. Eso sí, lo hizo muy a su estilo: “En nombre de todos los compañeros, gracias por esta cena tan espectacular. Aunque ya, mi amor, estamos hartos de vernos la cara toditos”.



publicidad

“He recibido un sinnúmero de comentarios en las redes sociales sobre la convivencia, ¿así es que se dice? La convivencia de nosotros los compañeros, o sea, eso no se había visto nunca”, confesó la ‘influencer’ en una especie de brindis.

Jomari Goyso fue el encargado de grabar el especial momento para compartir el instante con los seguidores del show. Cuando ChikyBombom concluyó su discurso, no pudo hacerlo de mejor manera: “Eso, mi amor, ¡la vida me sabe a frutas! El postre me lo llevo para mi casa porque estoy a dieta, no puedo comer postre”.

La competencia de baile apenas comienza, pero el nivel ha subido a pasos agigantados, por lo que el momento de relajación fue aprovechado al máximo por todos los asistentes. Ya habrá tiempo el próximo domingo para continuar con la lucha.