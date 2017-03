Exclusiva: estos son los documentos que involucran a Joan Sebastian en prostitución infantil

El programa ‘El Gordo y la Flaca’ tuvo acceso exclusivo al documento atribuido a la Procuraduría General de la República en el que consta la declaración de una de las supuestas víctimas de la red de trata de blancas y prostitución de menores en la que presuntamente participaba el difunto cantante Joan Sebastian.

El caso fue destapado este mes por el periodista Héctor de Mauleón en una columna publicada en el periódico mexicano El Universal, aunque hasta ahora los textos que recogen el testimonio de una de las dos mujeres que denuncian los abusos no habían salido a la luz.

La declaración tiene fecha del 19 de junio de 2014, aunque la denunciante habría tratado de llevar el caso ante la justicia desde 2012.



“La casa donde está el burdel es del artista Joan Sebastian, eso lo sé porque todo lo que se adquiría para el burdel lo pagaba él”, se lee en el documento.

La mujer asegura que llegó a ver al cantante en el burdel e indicó que estaba dentro de un rancho del ‘Rey del Jaripeo’. Su testimonio refiere que había dos grupos de menores separados por edades, uno de 3 a 9 años y otro de 10 a 20 años.

Tal y como publicó El Universal, el documento que pudo ver ‘El Gordo y la Flaca’ explica que Sebastian tendría la costumbre de llamar ‘princesas’ a las niñas, de las que él sería su ‘papá’. Otro de los detalles es que habría pintado sus habitaciones de rosa y les hacía regalos de oro.

Las acusaciones vertidas por las denunciantes no han sido demostradas ni se tiene constancia de hasta dónde avanzó la investigación que habrían iniciado en 2014 las autoridades mexicanas.



La familia de Joan Sebastian interpuso una demanda contra el periodista que publicó la información por considerar que se “excedió en su libertad de expresión”, según indicó el abogado que los representa, Cipriano Sotelo, quien aseguró que lo que quieren los hijos del artista que una rectificación pública para lavar el nombre del cantante.



“Jamás se nos notificó sobre esta supuesta investigación de 2014. No tenemos constancia. No quiero decir que sea falsa, pero no nos consta”, manifestó Sotelo.

La actriz Maribel Guardia, quien estuvo casada con Joan Sebastian, dijo estar “indignada” por unas acusaciones que considera sin fundamento.



“Yo pondría las manos en el fuego por el señor Joan, era un hombre de principios, bueno, decente. Toda la nota está llena de mentiras”, afirmó Guardia ante los medios de comunicación.



Joan Sebastian falleció en julio de 2015 a los 64 años víctima de un cáncer de huesos que padecía desde 1999.