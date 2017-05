Zuleyka Rivera no dudó en aceptar la invitación de Luis Fonsi para estar en el video de 'Despacito'

Durante su visita a Despierta América para participar en el panel de 'Sin Rollo Ni Tapujos', Zuleyka Rivera contó cómo fue que recibió la invitación para protagonizar el video del tema 'Despacito' del cantante Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee.

Una canción que se ha convertido en un hit mundial que todos, famosos o no, quieren bailar, pero la cual nadie baila como la misma Zuleyka Rivera.

"El que me llamó fue Luis. yo estaba justamente comprando unas cosas para mi hijo y me comentó que le estaban poniendo mucho empeño, que era un giro que iba a darle a su carrera, que estaban muy claros, muy contentos del producto que estaban creando hasta el momento, pero yo me enteré ya al final del producto", explicó la ex Miss Universo puertorriqueña.

Agregando que, cuando ella decidió decir que "sí" a la propuesta, se dejó llevar antes que nada por la energía y la seguridad que le transmitió Luis Fonsi.

"Cuando yo escuché a Fonsi tan seguro de sí mismo, además de que es un hombre que lo hemos visto, que cuida muy bien su trabajo, yo dije 'pues vamos a la segura. Sí claro, vamos de una' y cuando me dijo que iba a estar Daddy Yankee imagínate, 'Yo dije perfecto, vamos pa' allá".

Con respecto al fenómeno mundial que ha provocado 'Despacito', tema que debutó el 13 de enero de 2017 junto con el video musical grabado en Puerto Rico; Leila Cobo, Directora Ejecutiva de Billboard explicó que "con Justin (Bieber) la canción se pegó el brinco al #1, pero la canción ya era un éxito".



