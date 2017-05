Belinda se arriesgó a todo y hasta los puso a bailar en las grabaciones de la cinta 'Baywatch'

Durante su visita a Despierta América, Belinda contó que fue toda una experiencia ser parte de la cinta 'Baywatch', en la cual comparte créditos con actores como Zac Efron y Dwayne Johnson. Una película con la cual da sus primeros pasos en Hollywood y en la que fue la única actriz latina en el elenco.

"Me fue muy bien y siempre estaba muy consiente de decir que venía representando a los latinos, sobre todo con la situación que están pasando en Estados Unidos. Creo que hoy más que nunca tenemos que demostrar que tenemos fuerza, que estamos unidos y que tenemos que luchar por nuestros derechos", comenzó contando en entrevista con Karla Martínez y Alan Tacher para Despierta América.



"De hecho, les puse a todos música en español y todos bailaban, cantaban, les encanta el español".

Durante el segmento titulado '¿Te acuerdas de...?, Belinda recordó cómo se sentía en su primer día de grabación y compartió una anécdota sobre una foto que se tomó con Dwayne Johnson 'The Rock'.



Belinda confesó que tiene una relación muy especial con Dwayne Johnson 'The Rock' Univision 0 Compartir

"Claro que me acuerdo de ese momento, estaba nerviosa porque era el primer día, pero todos se portaron muy bien conmigo", dijo. "Los dos somos muy especiales con las fotos y me decía '¿te gusta la foto?' y yo le decía, 'no, no, no, vamos a repetirla', y yo le decía 'esta me gusta' y él me decía, 'no, no, no, a ver otra vez'. Entonces nos tomamos como 10 fotos hasta que quedó esta".

Aunque Belinda no tuvo la oportunidad de ver en televisión la serie 'Baywatch'; ella aseguró que está consiente de la importancia que tuvo en Estados Unidos y dio detalles de cómo vivió las grabaciones, donde explicó los motivos por los que prefirió no usar extras.

"Estuvo muy divertido porque tú sabes que nosotros nos rifamos y hacemos las cosas y no tenemos miedo, y si nos tenemos que aventar, pues nos aventamos con tal de que salga bien, con tal de que salga perfecto".



Belinda tiene mucho que agradecerle a su mamá este Día de las Madres Univision 0 Compartir

Agregando que para ella, lo más importante es conservar su esencia y mostrarse natural ante las cámaras ya que "los latinos que se creen otra cosa que no son, es donde yo creo que no está padre. Tienes que siempre conservar tu acento, conservar tu esencia y eso es lo padre de Salma Hayek, de Penélope Cruz, de Sofía Vergara, que son ellos, no pretenden tener un acento que no es el natural".

Con respecto a su vida familiar y a propósito del festejo por el Día de las Madres, Belinda compartió todas esas enseñanzas que le ha dado su mamá, la señora Belinda Schüll, que la acompañaba esta mañana.

"Mi mamá es súper valiente, mi mamá no tiene miedo a nada, siempre está activa. Cuando yo estoy triste siempre me levanta el ánimo, siempre está ahí para mí, me da buenos consejos, yo creo que no hay palabras que pueda describir a una madre y siempre tenemos que estar agradecidos y bendecidos por tener a una con nosotros, y pues yo tengo la mejor suerte", concluyó.



En fotos: Belinda llegó con su mamá y presumiendo cuerpazo a Despierta América

