Zarelea Figueroa y su esposo recordaron la reacción de Joan Sebastian cuando se enteró de que ya era suegro

Este viernes en Despierta América, Zarelea Figueroa llegó a para presentar en exclusiva el sencillo titulado "El monstruo", tema en el que hizo un dúo con su padre, el fallecido Joan Sebastian. Una visita que estuvo llena de recuerdos y anécdotas divertidas, como cuando Joan Sebastian se enteró que Zarelea tenía novio y que compartió para nuestras cámaras Giovanni, esposo de la cantante.

"Ahora me parece chistoso, pero en ese momento me dio un miedo porque me acuerdo que mi papá mi habló por teléfono y me dijo 'Zarelea ya me dijeron que tienes novio y que te vieron. Sabes que niña, tengo toda la noche con diarrea, me vas a matar'. Súper celoso", comenzó contando Zarelea, quien tiene dos hijos de esta relación.



Mientras que su esposo habló del momento en que recibió una llamada del cantante para interrogarlo y decirle que estaba enterado de todo. "Yo le dije señor, usted le canta al amor, deme una oportunidad. Deme la oportunidad pues yo la quiero, la quiero bien, déjeme intentarlo con ella y pues como que se calmó".



En esta charla Zaralea Figueroa habló también de todos esos planes que tenía junto con su padre de trabajar juntos, algo que finalmente no pudieron llevar a cabo, ya que justo un mes después el cantante perdió la vida.

"El plan estuvo desde hace mucho tiempo, años antes. Mi papá siempre pensaba en la posibilidad de poder armar un show ecuestre juntos. Él con esas ganas que ustedes saben que tenía de trabajar, de salir adelante me decía 'mira hija yo ya no voy a poder montarme en el caballo', él estaba consciente de que tenía que dejar los caballos, pero él me decía yo voy a continuar con los shows y quiero que tú abarques esa parte del caballo", explicó. "Desgraciadamente mi papi se fue, pero el sueño no murió, ahí. Yo dije, tengo que hacerlo".



Y alabó ante todo el gran papel que Joan Sebastian hizo con sus hijos, a los que siempre les dedicó tiempo y amor. "La verdad es que, bien lo saben, somos hermanos que nacimos en diferentes hogares, pero la verdad es que es de admirarse la tarea de padre de mi papá. Siempre trataba de estar en los momentos especiales, días del padre, no puedo quejarme en los festivales de la escuela, siempre llegaba, siempre estuvo presente".

Sobre la relación que tiene con sus hermanos, Zaralea explicó que aunque se lleva bien con todos, la conexión con Julián "es muy especial", y la vimos emocionarse al escuchar el mensaje que su hermano le dejó en Despierta América.



