Espinoza Paz está listo para producir un disco de Luis Alberto Aguilera, hijo de Juan Gabriel

Durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, Espinoza Paz dio detalles del encuentro que sostuvo con Luis Alberto Aguilera, uno de los hijos del fallecido Juan Gabriel y quien se está preparando para su lanzamiento como cantante.

Una charla en la que el compositor sinaloense se mostró gratamente sorprendido con su talento, pero sobre todo con el gran parecido físico que ha podido constatar que Luis Alberto tiene con El Divo de Juárez.

"Tiene una energía muy bonita el muchacho. Yo lo miraba y he visto fotografías del maestro Juan Gabriel cuando estaba joven y se ve idéntico, la verdad me sorprendí", comenzó diciendo. Agregando que, Aguilera "se quiere preparar y a mí me parece que está en lo correcto porque alguien tiene que cantar esas canciones tan hermosas que escribía el maestro Juan Gabriel, y que más que alguien que es su sangre".

Con respecto a la posibilidad de que sea el productor de su disco, el intérprete de temas como 'Lo intentamos' e 'Inolvidable' aceptó que ha habido pláticas y que sería una manera de rendirle tributo a su padre, a quien tanto admiraba.

"Hemos platicado de poder trabajar y hacerle yo una producción, yo estoy listo para trabajar. A mí me encantaría poder trabajar con él, porque además yo le tenía mucha admiración y respeto al señor Juan Gabriel. No se me olvida el día que fui a su casa y que me trató como si fuera yo importante".



El pasado mes de marzo, Luis Alberto Aguilera fue un invitado de honor al concierto de Espinoza Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, California. Este joven, de 27 años, es el mayor de los dos hijos biológicos que el cantautor mexicano Juan Gabriel no reconoció en vida y comprobó su relación con Juan Gabriel en el programa 'Primer Impacto'.



