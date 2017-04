#DAImperdibles: Francisca Lachapel se considera "atrevida" al compararse con Lucero

A Francisca Lachapel le encanta lucir bella y a la moda, pero esta vez confesó que hubo una famosa que la inspiró y a la cual le debe el look que lució en Despierta América.

Los sacos con estampados están de moda, pero hay que saber combinarlos con colores más sobrios para crear un look único como el de Francisca.

Aunque Francisca Lachapel tiene un estilo único para vestir, de vez en cuando también se inspira en otras famosas para buscar nuevos looks y atreverse a utilizarlos.

Y justo eso fue lo que le sucedió cuando vio uno de los modelitos que utilizó la cantante Lucero que, en su papel de juez de La Reina de la Canción, ha servido para motivar a la conductora por el talento, carisma y simpatía que tiene con las participantes, pero también por ese estilo único que tiene para vestir, luciendo siempre bella, elegante y a la moda.

"Yo no puedo dejar de mirarla señores, esa mujer que uno la ve espectacular en el escenario y verla así, aconsejándote, así bien bonito, como madre. De verdad, me encantó. Tengo que decirlo señores, yo me inspiré hoy en Lucero", dijo Francisca Lachapel en Despierta América, al mismo tiempo en que mostraba ese traje que tanto le fascinó y por el cual llegó vestida de rosa.

"Lucero bellísima, la verdad es que yo soy atrevida comparándome con Lucero", indicó.



