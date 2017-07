¿Qué está pasando entre ellos? Sergio Mayer aclara por qué su hijo no estará en 'Sólo para Mujeres'

Durante la presentación del elenco de la obra 'Solo para mujeres', su productor Sergio Mayer fue cuestionado sobre los motivos por los que su hijo Sergio Mayer Mori no fue considerado para este proyecto en el que participan famosos como David Zepeda, Juan Vidal, Charlie López y Jorge Aravena.

"Fíjate que necesitamos gente con carrera y con imagen, entonces esa es la respuesta", respondió el empresario de manera tajante, a lo que Alexis Ayala, también productor de la obra, agregó: "a mí me hubiera encantado y se lo dije, y así me contestó como productor".

Palabras que podrían dejar a la luz el distanciamiento que existe entre Sergio Mayer y su hijo de 19 años, quien actualmente vive con su madre, la actriz Bárbara Mori.

"Él ya es mayor de edad y él ya sabe qué hacer, qué no hacer, qué le conviene y qué no. Yo ya le di los mejores años de mi vida en educación, en principios".

Con respecto a las polémicas fotos que circularon, en donde se dice el también hijo de Bárbara Mori está fumando marihuana, Sergio Mayer dijo desconocer el asunto y aseguró que nunca lo ha visto haciéndolo.

"¿Se ve? ¿Tú puedes decir que es marihuana? Ah bueno, entonces tú di que es marihuana. Yo no sé porque uno, no las he visto y yo no estuve presente. No te puedo decir si es marihuana. Yo jamás lo he visto fumando marihuana".



Entrevista que terminó a petición de Alexis Ayala, quien pidió no se hicieran más preguntas personales a Sergio Mayer.

"El tema de Sergio Mayer y Sergio Mayer hijo es muy importante, pero hoy no es el tema. Hoy el tema es 'Solo para Mujeres' y otro día le hacen una rueda de prensa, o yo se las organizo, y hablamos en privado de los temas que tengan de él".



En fotos: 16 famosos se desnudan para el show 'Sólo para mujeres' El show 'Sólo para mujeres' regresa bajo la producción de Sergio Mayer y Alexis Ayala, tras 20 años de haber producido el espectáculo por primera vez. Foto: Instagram/@spmshow | Univision 0 Compartir En el elenco tienen para todos los gustos y de todas las nacionalidades, españoles, mexicanos, argentinos, venezolanos y colombianos. Foto: Instagram/@marcosmonteromx | Univision 0 Compartir Según declaraciones de Sergio Mayer, productor del show, planean llevar a Estados Unidos a los actores para algunas presentaciones. Foto: Instagram/@spmshow | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El show conciste en que algunos famosos se despojan de su ropa y bailan sensualmente. En esta versión del 2017 debuta Emmanuel Palomares, actor venezolano de 26 años. Foto: Instagram/@emmanuelpalomares | Univision 0 Compartir En 'Sólo para mujeres' al igual que en otros shows no se puede tocar a los famosos. En 1997 abarrotaron varios recintos con este concepto. Cesar Urena de 32 años de edad actor originario de Jalisco, México, se despojará de la ropa para deleitar a sus seguidoras, él actuó en 'La Piloto'. Foto: Instagram/@cesarurenamx | Univision 0 Compartir Charlie López amigo de Sergio Mayer y ex compañero del grupo 'Garibaldi', se ha dedicado a bailar y trabajar su cuerpo, él es veterano en el show y aunque ha pasado por algunos problemas de adicciones, hoy está recuperado. Foto: Twitter/ @charlyWomans | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor mexicano Eleazar Gómez de 30 años es otro de los famosos que se integra por primera vez a este show 'Sólo para mujeres'. Foto: Instagram/@eleazargomez333 | Univision 0 Compartir Sergio Mayer definió al elenco: "Habrá chavos rucos, porque los chavos rucos funcionan". El argentino Ramiro Fumazoni es uno de los maduritos del grupo con 45 años de edad. Ahora lo vemos en 'La doble vida de Estela Carrillo'. Foto: Instagram/@ramirofumazoni | Univision 0 Compartir Javier Gómez, también actor argentino de 60 años de edad es el mayor del grupo, sin embargo ha entrenado a la par de todos para poder deleitar con los bailes a sus seguidoras. Foto: Instagram/@javiergomezmorteo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jorge Aravena, el venezolano de 47 años está haciendo mucho ejercicio para marcar su cuerpo: "Tengo que confesar que no me gusta ir al gimnasio lo hago dos o tres veces al mes pero ahora, todo sea por ustedes, estoy trabajando diario", escribió en su Instagram. Foto: Insatgram/@jorgearavenam | Univision 0 Compartir Juan Ángel, actor mexicano de 44 años tiene una gran pasión por las motocicletas y también será parte del elenco. Foto: Instagram/@juanangelesparza | Univision 0 Compartir El dominicano Juan Vidal de 40 años que vimos en la novela 'Vino el amor', también estará en este show, del que formó parte en la última etapa en la primera versión. Foto: Instagram/@juanvidalgil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El ex luchador Latin Lover ya estuvo en la emisión pasada de 'Sólo para mujeres' hace 17 años y hoy con 49 años de edad, se está poniendo de nuevo en forma para arrancar suspiros. Foto: Instagram/@victor_latinlover | Univision 0 Compartir El español Marco de Paula de 40 años es uno de los nuevos integrantes del show. El actor ya tiene una trayectoría en su país y está comenzando una carrera en México, espera darse a conocer más con este show. Foto: Instagram/@marcodepaula | Univision 0 Compartir El prometido de la actriz Susana González, Marcos Montero también formará parte de 'Sólo para mujeres'. Foto: Insatgram/@marcosmonteromx | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El argentino Nacho Casano, quien fue protagonista de la novela 'A que no me dejas' y por el que ganó un premio Tv y novelas por actor revelación, es uno de los talentos nuevos en el show. Foto: Instagram/@nachocasano | Univision 0 Compartir Rafael Nieves nació hace 30 años en Hermosillo, México y está comenzando su carrera como actor y ve una excelente oportunidad en 'Sólo para mujeres'. Foto: Insatgram/@rafaelnievess | Univision 0 Compartir Raul Coronado otro actor mexicano de 33 años, que actualmente participa en la novela 'Mi adorable maldición', se despojará de la ropa para mostrar su talento como bailarín. Foto: Instagram/@raulcoronado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda la estrella del show es el actor David Zepeda, quien ya ha mostrado sus encantos en algunos videos íntimos, participó como presentador en la primera edición de este show, pero ahora bailará con sus compañeros. Foto: Instagram/@davidzepeda1 | Univision 0 Compartir

