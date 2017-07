"Yo se la regreso": Ariadne Díaz no hubiera permitido una agresión ni de José Ron ni de nadie

Aunque aclarando que José Ron ya no es una persona que forma parte de su vida, Ariadne Díaz respondió al ser cuestionada sobre el más reciente escándalo que involucra al actor, quien fuera su pareja años atrás, y a quien se le acusa de haber agredido a su novia Daniela Álvarez durante la boda de Erika Zaba, integrante de la agrupación 'OV7'.

"Pues mira, yo no tengo nada qué decir. Realmente ni estuve ahí, ni sé cómo fueron las cosas. Yo solamente creo, que si es verdad o no, no sé, donde hay agresión no se puede estar y no es posible amar", explicó.

Sin embargo, de lo que la actriz sí está segura, es de que ella jamás permitiría una situación así ni mucho menos hubiera disculpado una agresión de nadie, tal como lo hizo la novia de José Ron, quien dijo solo se trató de "un jaloneo".

"No, si me hubiera tocado vivir esto imagínate, no habría vuelta de hoja, yo se la regreso y bueno, no hay manera", indicó.

Por otro lado, Ariadne Díaz habló una vez más sobre el incidente en el que supuestamente se le acusaba de haber ensuciado un taxi, por haberle cambiado el pañal a su hijo Diego.

"Cómo crees que voy a cambiar a un bebé en un taxi, una es súper peligroso, dos no hay espacio y tres, no quiero entrar en detalles, pero no está agradable cambiar a un bebé en un coche cerrado".



Para finalmente, hablar sobre su vida laboral y revelar que sustituirá a Marjorie de Sousa en una obra de teatro infantil, aunque desconoce si esto tiene que ver con la imagen de la actriz: "Hay no lo sé, la verdad yo creo que Marjorie es una mujer súper admirable y trabajadora", concluyó.



