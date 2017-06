Reaparece Sergio Mayer Mori, dejó a su papá y ahora vive en casa de su mamá Bárbara Mori

Sergio Mayer Mori regresó a su vida cotidiana después de haber estado fuera de circulación, ya que por un par de meses no se dejó ver en eventos públicos ni escribió nada en sus redes sociales. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía, en la que se ve con el cabello recogido y una playera blanca, acompañado del siguiente mensaje: “Ellos pueden decir lo que quieran, no importa. No importa en absoluto ... adivina, ¿quién está de vuelta?”.



Feliz con mi papá en este día tan especial 💕 A post shared by M I L A 🍼 (@milamayersubtil) on Jun 18, 2017 at 10:29pm PDT

El joven de 19 años de edad, anunció su regreso este sábado 17 de junio en sus redes sociales, después de que en marzo se dijera que se encontraba en un retiro espiritual en Los Ángeles, California.



Ahora es Bárbara Mori quien publicó la foto donde se ve que Sergio Jr. ya no vive con su padre Sergio Mayer, sino con ella. Al respecto. Sergio Mayer declaró en exclusiva para Univision Entretenimiento: “Pues así lo decidió él y listo, ya es un adulto”.



Mayer, mostró molestía con su hijo por su actitud a tan corta edad, la primera sanción al no ser disciplinado al querer dedicarse profesionalmente a la carrera como cantante, fue dejarlo sin apoyo en la música hasta que se hiciera responsable, sin embargo, después de diferentes tropiezos, Sergio Mayer ahora ya lo toma con humor, como lo muestra este mensaje que publicó en su cuenta de Instagram: “Si su papá no quiere cantar esperemos a que Mila crezca”.

El domingo 18 de junio Mayer Mori, fue a visitar a su hija Mila Mayer Subtil para festejar su primer día del padre a su lado y fue la madre de la pequeña, la brasileña Natalia Subtil de 29 años, quien subió una fotografía de los tres en Instagram, conviviendo como una familia, lo cual también sorprendió porque hasta hace unos meses ellos no tenían relación alguna.



Sergio Mori dejó de tener actividad en sus redes sociales a partir del 14 de febrero del 2017, después de que se fue de viaje con algunos amigos a las playas de Quintana Roo, México. Durante este periodo de ausencia también dejó de trabajar con su agente de relaciones públicas y hasta el momento se desconoce si regresará a cantar pronto o seguirá descansando.