Gianluca Vacchi se ríe cuando dicen que lo perdió todo, porque en pugna solo tiene 1% de su fortuna

El millonario pinchadiscos italiano Gianluca Vacchi reiteró este lunes en 'Despierta América' que contrario a lo que se ha informado en varios medios de comunicación de su país, su situación financiera permanece boyante... al igual que su relación amorosa con la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez.

Durante una breve visita al estudio de 'Despierta América', Gianluca Vacchi atribuyó a la envidia los reportes que han surgido en tiempos recientes sobre su fortuna, pues admitió que sí tiene "un problema, que no es nuevo. Existe una demanda contra el banco (BPM) porque mi asesor me dijo que no aplicaron el interés bancario correcto. Es algo relacionado solo al 1 por ciento de mi fortuna", detalló a carcajadas.



"Miren, tal vez incautaron la casa de otro, porque yo sigo durmiendo en la mía", recalcó.



Gianluca Vacchi llegó presumiendo su nuevo look, pero sin su novia Ariadna Gutiérrez. La barba blanca quedó en el pasado, Gianluca llegó luciendo su bigote oscuro. Gianluca Vacchi dijo que entiende muy bien nuestro idioma y mucho tiene que ver su novia latina. El tema de su romance con Ariadna Gutiérrez salió rápidamente a la luz y también el de sus relaciones pasadas. Gianluca aclaró que es un hombre de cambios, y justo por eso puso fin a su relación de muchos años con Giorgia Gabriel. Aunque el cambio en su vida fue drástico, él DJ italiano aseguró sentirse tranquilo. Sobre su romance con la modelo colombiana, Gianluca dijo que es una mujer muy sensible e inteligente. El chisme se puso bueno y el rey de las redes sociales aseguró que se siente feliz y sereno. También aclaró lo del problema por sus finanzas. ¿Será verdad que está en bancarrota? Gianluca dijo que él está tranquilo y que jamás le embargaron su casa. Después de una charla muy amena, Gianluca aprovechó para platicar con las chicas de la gira que comienza por Sudamérica.

Vacchi, de 50 años, también explicó la razón por la cual rompió su relación de poco más de dos años con Giorgia Gabriele. Aunque alegó que todavía disfrutan de una relación "perfecta", llegó el momento en que con ella no estaba en calma. "Mi vida está basada en la serenidad. Quiero estar sereno, sin tener que forzar ninguna situación", expuso.

"La vida está hecha de cambios... Los cambios me mantienen vivo", afirmó el cincuentón sobre un elemento clave en su vida al que no debe temerle su nuevo amor, la modelo y actriz colombiana Ariadna Gutiérrez.

Aunque ella solo tiene 23 años, Gianluca Vacchi está convencido de que "es una mujer inteligente, muy sensible... Ella entiende todo".



Precisamente con ella se reencontraría en unas horas, pues el pinchadiscos dio inicio a una gira que lo llevará a presentarse, a partir de este miércoles, en clubes de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, Colombia.

Este viaje le servirá además para probar la comida típica colombiana, un lujo que aún no le ha podido regalar a su paladar. También tendrá tiempo para seguir mejorando en español, pues aunque lo entiende, todavía se le complica hablarlo. "Ariadna me dice, '¿por qué te inventas palabras?' Es que el español es muy parecido al italiano, entonces es muy natural que me las invente", comentó.