Francisca Lachapel seguía a Jorge Ramos desde niña en Dominicana "porque sabía que sería inmigrante"

Siempre dispuesta a perseguir sus sueños, Francisca Lachapel logró conversar con el periodista Jorge Ramos y lo hizo llena de emoción, ya que fue algo que se dio de un día para otro. Y es que la conductora de Despierta América reveló que cuando fue a solicitar la entrevista, jamás imaginó que recibiría un sí de inmediato para platicar, al día siguiente, con quien considera "uno de los hombres más respetados, más influyentes de todo Estados Unidos", y a quien admiraba desde que vivía en República Dominicana, cuando lo veía en el noticiero.

"A mí me fascinaba verlo porque por alguna razón en algún momento sabía que me convertiría en inmigrante", comenzó contando la exreina de Nuestra Belleza Latina mientras daba inicio a esta charla donde platicó de cada uno de esos pasos que el periodista ha dado en su vida, desde que decidió viajar a Estados Unidos con una visa de estudiante.



"Crecí en México y yo me quería quedar en México, empecé como reportero de televisión y a mi tercer reportaje me lo censuraron y renuncié, y entonces es cuando decido convertirme en inmigrante, vendí un carrito que tenía "un bochito", me vine con una visa de estudiante", comenzó contando. "En la Universidad hice de todo. Imagínate, pagaba 5 dólares al día, comía mucho pan y mucha lechuga, y no nos dejaban cocinar, no nos dejaban usar la cocina de la casa. A escondidas del dueño de la casa nos metíamos en los clósets, y en el clóset hacíamos pasta, hacíamos arroz".



Una plática que continúo en medio de un juego de ping-pong, donde Jorge Ramos destacó el esfuerzo que ha hecho Francisca en todos las facetas de su carrera, la actuación, el baile, el periodismo, y reveló que él también ha tenido que aprender a afrontar muchos miedos para llegar hasta donde se encuentra.

"Yo creo que tú, al igual que yo, y que todos los inmigrantes, lo que nos ha servido es echarle muchas ganas. Echarle ganas es lo que funciona. He aprendido a que lo primero es perder el miedo, la gente no sabe que me da miedo volar, tengo más de tres millones de millas voladas".

Con respecto al tema de la política y en específico de Donald Trump, Jorge Ramos se refirió a él como "una persona muy peligrosa para los inmigrantes. Dice que los inmigrantes mexicanos son criminales, drogadictos y violadores, cuando hace comentarios xenofóbicos, yo sé que es algo controversial de decir pero, él es el presidente de Estados Unidos pero no significa que él tiene razón. Creo que mi labor es hacer preguntas incómodas y no dejarnos. Lo que está diciendo Donald Trump de nosotros no es cierto".



ENTÉRATE QUÉ TIENE QUÉ DECIR JORGE RAMOS SOBRE LA FALTA DE CREDIBILIDAD DE TRUMP Y CÓMO LOS INMIGRANTES DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA ENFRENTARLO:



Francisca Lachapel habló de política e inmigración con su ídolo Jorge Ramos Univision 0 Compartir

Y al ser cuestionado sobre la posibilidad de poder entrevistarlo, Jorge Ramos contó que aunque ha tratado de contactarlo a través de sus asesores y la gente de prensa, él "ni siquiera contesta. No quiere hablar con nadie que hable español. No creo que Donald Trump entienda la importancia de los latinos y tarde o temprano le va a costar muy caro".

