#DAImperdibles: Hijos de Alfredo Adame podrían salir del hospital esta semana

Después de que se diera a conocer la noticia del aparatoso accidente automovilístico en que estuvo involucrada la familia de Alfredo Adame; las cámaras de Despierta América se trasladaron hasta Celaya, Guanajuato, para platicar con el actor, quien dio detalles del estado de salud de sus hijos Diego y Sebastián, y de su aún esposa Mary Paz Banquells, que viajaba con ellos.

Un incidente que ocurrió el pasado sábado, alrededor a las 8 de la mañana, cuando un problema mecánico ocasionó que perdieran el control y se volcarán, mientras viajaban de México rumbo a Celaya.

"De repente aquí, a 20 kilómetros de Celaya, se rompe la muelle de la camioneta, se sienta la camioneta, se va a la izquierda, Diego la logra controlar, la vuelve a meter y luego bruscamente se le va a la derecha, se espanta, se va a salir de la carretera, da el volantazo y entonces la camioneta pues se vuelca", contó Alfredo Adame.

Sobre la situación de salud en que se encuentran sus hijos, Alfredo Adame quiso aclarar que, aunque sí llegaron con muchas cortadas y muy golpeados, afortunadamente se encuentran fuera de peligro y podrían dejar el hospital entre viernes y sábado. Mientras que Mary Paz Banquells tuvo fractura de clavícula y una luxación de muñeca, pero no requirió terapia intensiva.

Para finalmente dejar en claro que, pese al susto que se llevaron, la relación que sostiene con su aún esposa no ha cambiado y continuarán con el proceso de divorcio, que ya habían comenzado.



"No, reconciliación no, pero una buena relación, tenemos dos hijos en común. Fue mi esposa 25 años, entonces yo seguiré siendo lo que toda la vida he sido, un caballero con ella", concluyó.



