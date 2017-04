Alfredo Adame confirma que su exesposa y sus dos hijos están bien tras un grave accidente

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame confirmó que su exesposa Mary Paz Banquells y dos de sus tres hijos, Diego y Sebastián, están en condición estable tras el "aparatoso" accidente que sufrieron el pasado sábado en Celaya, Guanajuato.

En declaraciones al programa Hoy, Adame contó que los tres sufrieron heridas, más ya están fuera de peligro. Explicó que a esta camioneta se le habían mandado a cambiar los muelles y amortiguadores, pero "algo hicieron mal" que el sábado se reventó el muelle de la parte de atrás, cuando su hijo Diego iba manejando.

"Mary Paz iba del lado derecho y Sebastián (el menor de sus hijos y quien iba en la parte de atrás) no se puso el cinturón de seguridad. De repente la camioneta se fue hacia la izquierda y Diego la controló, se fue a la derecha, creo que muy bruscamente... perdió el control y se volteó", resumió.

De acuerdo con la información que le ofrecieron el domingo en la mañana cuando llegó al hospital MAC, en Celaya, tan pronto ocurrió el accidente, camioneros y oficiales de la policía federal preventiva los socorrieron.

Sebastián, al no tener puesto el cinturón de seguridad, quedó expulsado de la camioneta "a cuatro o seis metros" de distancia, más no sufrió heridas graves.

En el caso de Diego, "el neurólogo me dijo que no hay daño cerebral. Tiene una pequeña fractura de cráneo, muy pequeña", que de acuerdo con lo que los especialistas le dijeron al actor, no tendrá consecuencias mayores en un futuro.



publicidad

Sobre su exesposa Mary Paz Banquells, reveló que "tiene una fractura de clavícula y una luxación en la muñeca". Alfredo Adame aclaró que ella no estuvo en terapia intensiva, aunque sí está muy adolorida por los golpes.



Mira también: