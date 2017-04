#DAImperdibles: Carmen Jara vivió una pesadilla en su matrimonio y calló por miedo

Un mes después de haber confirmado estar en proceso de divorcio por problemas de abuso y violencia doméstica, Carmen Jara visitó Despierta América para hablar de los difíciles momentos que vivió durante los diez años de relación y tres de matrimonio que duró con Jorge Rosales, quien también fue su representante artístico.

La cantante, quien se encuentra estrenado su nuevo sencillo titulado 'La campeona', participó este lunes en un debate dónde habló de los motivos por los que las mujeres callan el abuso, con la única intención de inspirar a otras mujeres para que pongan un alto a este tipo de relaciones.



"Cuando uno está en una relación así enfermiza, te vuelves codependiente, te vuelves una persona muy frágil, muy débil, te manipulan de una manera que definitivamente muchas veces no te puedes zafar de las garras de una persona así. Y sí, es muy triste el tener que contar estas cosas hasta después de tanto tiempo".

Sobre los motivos que la llevaron a callar la terrible situación por la que estaba pasando, Carmen Jara explicó: "por miedo, por amenazas, porque él me amenazaba que yo no podía estar absolutamente con nadie, que ni se me ocurriera voltear para ningún lado, que ni se me ocurriera dejarlo, porque me iba a ir peor".

Visiblemente consternada, por tener que revivir los 10 años abusos que soportó, Carmen aceptó que llegó a temer por su vida y recordó el día en que el hombre que fuera esposo la tomó del cabello y la arrastró por el suelo, mientras ella intentaba escapar.



"Es una cosa que nunca se me olvida y es algo que siempre se me va a quedar", indicó. "Primero me decía que no valía nada, que qué quería yo si no podía vender las fechas mías. Siempre era por pleitos por la carrera".

Al hablar sobre la doble personalidad de Jorge Rosales, la artista recordó que aunque después de cada enfrentamiento le pedía disculpas, también la tenía amenazada.

"Siempre me amenazaba con que yo no iba a hacer absolutamente nada sola, que él hacía el trabajo de diez personas, que yo no iba a poder hacer absolutamente nada con nadie, que ya mi carrera estaba acabada. Es muy triste, porque no solamente te lastiman físicamente sino también psicológicamente porque a mí me tenía en el suelo la verdad".



Y al ser cuestionada sobre si considera que ya ha superado esta etapa dijo: "Es una cosa que poco a poco tienes que ir mejorando, y tienes que ir reconociendo que a lo mejor hubiera sido mejor que lo terminara de tajo desde un principio, y no esperarme tanto tiempo. Pero siempre fue por mucho miedo y por tanto chantajes. Es una persona bipolar y demasiado chantajista".

Para finalmente hablar de la última vez que permitió un maltrato y que tomó la decisión de decir basta: "Fue una vez que me golpeó en un rancho donde vivíamos, que no salimos del Doral y nos fuimos a vivir a un rancho. Ahí estábamos totalmente desoladas mi hija y yo. No me golpeó frente a ella, pero mi hija escuchaba todo, entonces me ahorcó en la cama. Yo salí corriendo y empezó a tirar copas de mi mesa. Y de ahí yo dije, yo me voy con mi hija de aquí sea como sea, y me fui".



