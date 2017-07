Cristian Castro dice que "se precipitó", pero en su divorcio sí podría haber un tercero en discordia

El divorcio de Cristian Castro sigue dando de qué hablar y, este jueves en Despierta América, Orlando Segura mostró imágenes de lo que sucedió durante la visita del cantante mexicano al programa de televisión argentino 'Showmatch', conducido por Marcelo Tinelli.

Y es que después de haber sido el protagonista de uno de los matrimonios más cortos de la televisión hispana, el cantante no pudo evitar ser cuestionado sobre las razones por las que su romance con la violinista Carol Victoria terminó en plena luna de miel.

"¿Lo digo en argentino o en mexicano?", comenzó respondiendo Cristian Castro ante la pregunta sobre qué era realmente lo que había pasado entre él y la mujer con quien se comprometió sorpresivamente durante un concierto el pasado 5 de mayo, y con quien contrajo matrimonio tan solo unas semanas después en una ceremonia celebrada en Mérida, Yucatán, donde su madre Verónica Castro no estuvo presente.



"Lo que pasa es que siempre le apuesto al amor y precipitadamente siempre me va como el cu...", dijo y agregó: "no, siempre me va medio mal. No es cierto, no me fue mal. Lo que pasa es que nos precipitamos. Apostamos mucho para perder mucho o para ganar mucho y perdimos mucho. No se pudo, no salió".

Declaraciones muy similares a las que ya había hecho anteriormente para el programa televisivo 'El diario de Mariana', en las que aseguraba estar consternado, avergonzado y explicaba que la versión real del asunto era que "no nos dimos tiempo para conocernos bien".

En esta ocasión el intérprete de 42 años, se mostró ya más resignado a este nuevo fracaso sentimental e incluso bromeó con Tinelli, al asegurar que la verdadera razón es que estaba buscando hacerle la competencia, al sumar un divorcio más que él.



"Lo hice porque quiero superar tu récord. Ahora yo voy a tener tres, así que te quiero pedir asesoría".

Por su parte Orlando Segura, agregó en Despierta América que "las malas lenguas" aseguran hay otra versión diferente a la que Cristian ha venido contando sobre la ruptura entre él y la violista Carol Victoria Urbán, de 29 años.

"Me dicen las malas lenguas, tú sabes que la chica es violinista y cuando estaba de luna de miel en Suiza, ella había estudiado por allá lo del violín y tenía un exnovio, se textearon, Cristian se dio cuenta y, ¡a volar!".



