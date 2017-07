A Karla Martínez le gustaría conocer los secretos de Jennifer Lopez

Durante una charla con Francisca Lachapel en Despierta América, Karla Martínez confesó que uno de sus sueños es sentarse a platicar con Jennifer Lopez y poder hablar de todos esos pasos que la cantante ha dado en su vida y de lo que ha logrado en su carrera.

"Es un ejemplo para las mujeres latinas en cuestión de tenacidad, de lo que le gusta, de que no descansa hasta conseguirlo. Es uno de mis sueños entrevistar a esa mujer porque como historia de superación me parece maravilloso como una chica del Bronx ha llegado a hacer un imperio y preguntarle, cuál es el secreto. Se ve que es la tenacidad, lo perfeccionista que es, que busca la excelencia".



Una famosa con quien Karla ha sido comparada físicamente, algo que considera un halago, y que ha sido comentado en varias ocasiones a través de las redes sociales.

"Sabes que me da mucha risa, pero me encuentran parecido con mucha gente. Yo creo que tengo una forma de cara que puede ser común, ovalada, latina", expresó.

Sin embargo, pese a las palabras de Karla y luego de ver una foto al aire donde aparecen juntas, Francisca Lachapel insistió en que sí hay un parecido entre las dos.

"¿Se parecen o no se parecen? ¡Sí se parecen, ahora que lo veo. Si es cierto", dijo Francisca Lachapel. A lo que Karla agregó: "No, ella es muy sexy, no, no, para nada. Yo creo más que nada que somos latinas, que tenemos el colorcito, la piel morenita, pero ella como sexy, es una bomba esa mujer. Me faltan muchas razones para parecerme a Jennifer Lopez, ese cuerpazo, esas curvas, pero muy bonita. Me encantaría sentarme a platicar con ella y hablar como mujer de lo que ha logrado".



¿Cuál de estos looks de Karla Martínez te gustó más? Karla Martínez recomienda este tipo de blusas que son frescas y muy coquetas. Foto: Instagram @karlamartineztv / Despierta América | Univision 0 Compartir Karla es una mami muy 'cool' y eligió este modelito para dar un paseo por la tarde. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un look ideal para darle la bienvenida al verano. ¡A desempolvar los rompers! Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estos pantalones son súper cómodos. Combínalos con tenis o con tacón. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Las faldas con volantes están de moda. Atrévete a lucirlas al estilo de Karla. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El dúo ganador, blanco y negro. Aquí Karla Martínez luce la clásica camisa blanca con unos shorts negros en una "combinación locochona". Foto: Instagram @karlamartineztv | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El verde 'greenery' es el color de la temporada y también simboliza la esperanza. Foto: Instagram @karlamartineztv | Univision 0 Compartir Un bello bello vestido de encajes y mangas amplias, ideal para presumir hombros. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Una coqueta combinación de un 'crop-top' negro con una falda asimétrica. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla sabe como lograr que sus jeans luzcan siempre divertidos. ¡Échale un vistazo a sus zapatos! Foto: Instagram @karlamartineztv | Univision 0 Compartir ¡Atrevéte! Las botas y el jump suit sí combinan. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un look muy relajado, ideal para sentirse cómoda y disfrutar de un día soleado. Foto: Instagram @karlamartineztv | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La playera negra no puede faltar en tu guardarropa y Karla la combinó con un maquillaje recargado en los ojos. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Una buena idea es usar mezclilla en distintos tonos, tal y como lo hizo Karla. Foto: Instagram @karlamartineztv | Univision 0 Compartir Los zapatos y la bolsa hacen un contraste perfecto con este vestido floreado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las líneas diagonales de este diseño con cierre al frente, estilizan aún más la figura de Karla. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Los vestidos rectos como el de Karla no pueden faltar en tu guardarropa. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un vestido ideal para lucir este verano y sumarse a la moda de los hombros al descubierto. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un look con el cual Karla Martínez se ve fresca y muy relajada. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir No hay mejor temporada que la primavera-verano para sacar del armario tus shorts y lucirlos sin complejos. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: