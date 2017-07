Cristian Castro cuenta por qué su matimonio fracasó en plena luna de miel

Crisitan Castro reapareció en Argentina donde está trabajando y habló de la separación de su esposa la mexicana Carol Victoria con quien se casó el 24 de mayo en Yucatán, México. El idilio sólo duró 28 días y terminaron por emprender cada uno su camino mientras estaban en su luna de miel por Suiza. "No nos dimos tiempo para conocernos bien", dijo 'El Gallito Feliz' en una entrevista para el programa televisivo 'El diario de Mariana'.

A la pregunta de cómo se ecuentra en este momento, el cantante dijo: "Obviamente que estoy consternado, preocupado por eso, porque no es un chiste, no es un juego y ni modo. Realmente está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio, a veces, por el amor. Y de pronto no sale que nos llevemos bien, esa es la verdad".



Las versiones alrededor de su separación han ido desde los celos de Carol hasta que la mamá de ella ha opinado de más, pero Cristian evitó polémicas y centro el problema en la propia pareja: "La versión es que no nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real, por eso pasaron cosas, malos entendidos y ni hablar... Humores de ambos que no estaba previsto".

El cantante confirmó que su romance se truncó 28 días después de su boda y durante su luna de miel, tal y como había adelantado la prensa.



"Realmente me averguenza, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, yo cumplí, traté de estar bien y ella creo que también trató de estar bien, simplemente no se dio", manifestó Cristian.

En cuanto a sus planes de trabajo en Argentina el cantante adelantó sus planes: "Estoy aquí haciendo dos o tres discos con arreglistas para algunos proyectos sinfónicos, para presentarles. Vamos a hacer dos recitales muy lindos honor a Sandro. Es un show para la generación de mi mamá, también para Susana Jiménez (amiga de la familia)".



El viernes 5 de mayo fue cuando Cristian Castro sorprendió a todos, durante el concierto que dio en el Palenque del Fex en Mexicali, cuando sacó una caja roja, se hincó y le pidió matrimonio a la violinista, momento que compartió con el público: "Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que amo tanto, que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida... Mi amor, ¿te casarías conmigo?", de inmediato Carol le respondió afirmativamente y sellaron el momento con un beso.



Un día antes el cantante mandó a publicar un anuncio en el periódico Reforma con la petición. Incluso antes de este anuncio dio declaraciones sobre sus planes en el terreno sentimental: “Tengo novia y estoy muy comprometido con ella, espero ponerme más responsable ya que sí hay boda en puerta. Les dije que cuando sucediera, yo se los iba a decir y aquí se los digo: se viene una boda... “No la conocen, se llama Victoria, es violinista con un padre organista, son una familia de músicos. Ella está muy contenta, es una familia de primera, la familia Urbán son gente preciosa, su historia es de generaciones y también por eso siento mucha admiración por mi novia”.