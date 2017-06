¿Cómo se enteró Alan Tacher de que su hija mayor ya tenía novio?

Alan Tacher es un papá celoso, y lo aceptó abiertamente ante las cámaras de Despierta América. Esto durante una charla en la que se tocó el tema de los hijos adolescentes y el miedo que tienen de presentar el novio a sus padres.

Una plática en la que el conductor mexicano contó haberse enterado del noviazgo de su hija mayor Hannah por casualidad, algo que dijo le preocupaba, ya que le hubiera gustado saberlo por ella.

"Ya tiene 17 años. siempre le pregunto, estoy preocupado, '¿mi amor cómo estás, ya tiene tienes pareja, te gusta alguien? y me dice 'no, para nada'. Y de repente, voy con mi otra hija menor Nicole y le pregunto, '¿conoces al novio de Hannah?', y me enseña la foto, y me platica de la vida del chavo, de los papás y todo".

Para inmediatamente responder a la pregunta que le hizo Lourdes Stephen sobre cómo se había sentido al respecto: "Horrible, tristísimo, espantoso, celoso. La verdad es que no lo hablé con ella seriamente si no que lo tomé como burla, le dije '¿oye cuándo me vas a platicar de tu novio?'".



Hannah, la hija adolescente de Alan Tacher. La mayor de ellas es Hannah, una hermosa adolescente que trae de cabeza a su papá. Para Alan Tacher el tiempo ha pasado volando y le cuesta trabajo creer que su pequeña es ya una señorita. La hija del conductor de Despierta América es bella, graciosa y ocurrente. Alan le ha dedicado bellos mensajes a su princesa, que es su adoración. Para Alan no hay mayor felicidad que ver la alegría de sus hijas. El próximo mes de agosto, Hannah cumplirá 17 años. Como cualquier joven de su edad a Hannah le encanta divertirse. Para Alan no es nada fácil tener dos hijas adolescentes. Hannah, Nicole y la pequeña Michelle son las mujeres de su vida. A Hannah le encanta disfrutar del sol y de la naturaleza. En su cuenta de Instagram, Hannah comparte bellos instantes de su vida. Para Alan Tacher sus hijos son su más grande tesoros. Hannah es una chica traviesa y muy simpática. Para Alan ella siempre seguirá siendo la pequeña de papá. A Hannah le encantan los deportes y es una campeona. Una mujercita feliz, alegre, jovial, risueña... que disfruta cada momento de su vida.

Discusión en la que también se habló del tema de la confianza y el temor que sienten los jóvenes de hablar estos temas con sus padres, por lo que prefieren evitarlos. "Yo me entero perfectamente ya sea por la mamá, o por la hermana, no lo esconde. Me lo esconde a mí", indicó.

Para finalmente, tras contar un par de anécdotas como papá, compartir los motivos por los que decidió hablar de su experiencia como padre en Despierta América. "Porque esto no me pasa solamente a mí, ahorita yo creo que hay algunos papás que me están viendo en estos momentos y que están diciendo oye, por qué mi hija que toda la vida me amó, la amé, eramos increíbles, de repente no te dice que está saliendo con alguien".



¿Cuándo se debe presentar a la nueva pareja con nuestros hijos? Alan Tacher contó su experiencia

