Andrea Chediak se casó por el civil y mostró las románticas fotos del álbum de su boda

Algunos meses después de haber hecho el anuncio de su compromiso, la presentadora de Despierta América Andrea Chediak quiso compartir con su familia del programa y con todos los televidentes, las bellas imágenes de lo que fue su boda por el civil con su pareja Alejandro Cracco.

Una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 17 de junio y en donde la feliz pareja estuvo rodeada de amor, acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, ya que para este enlace solo estuvieron presentes 60 invitados.

"Quiero compartir todas estas imágenes con todos ustedes que me han mandado sus bendiciones, sus mensajes. Sabes que aquí hace 7 años empecé con un gran sueño, como pasante, ahora me estoy casando y me encanta poder compartir con mi familia estos momentos".

Imágenes en las que podemos ver la dicha de Andrea Chediak al comenzar esta nueva etapa junto al hombre de su vida, en espera de que llegue el gran día de la boda religiosa.



Se casó Andrea Chediak: Mira las fotos exclusivas de la boda civil El pasado 17 de junio, la presentadora Andrea Chediak contrajo matrimonio por el civil con su pareja Alejandro Cracco. La pareja lucía muy enamorada y felices de dar este gran paso. Andrea y Alejandro deseaban que este día fuera mágico y todo resultó perfecto. Andrea estuvo rodeada del amor de sus seres queridos. En esta ceremonia estuvieron presentes sus familiares más cercanos. Aquí vemos a la conductora posando con sus hermanas. Andrea quería guardar en cada imagen los inolvidables momentos que vivió en este día tan especial. Su familia ha sido fundamental en su vida y esta imagen muestra la unión que existe entre ellos. La novia luciéndo bellísima para su enlace civil, pronto la veremos en la boda religiosa. De este modo Andrea dejo la soltería y comienza una nueva etapa en su vida. ¡Qué vivan los novios! Una bella imagen de esta pareja de enamorados.



