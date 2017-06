Claudia Molina ha estado comprometida pero nos reveló sus razones para seguir soltera

Durante un debate realizado en Despierta América; la periodista, escritora, nutricionista y entrenadora personal Claudia Molina decidió abrir su corazón y hablar como nunca de las razones por las ha preferido continuar soltera.

Una charla en la que fue cuestionada directamente por Alan Tacher al respecto de si es que considera tener mala suerte en el amor o tal vez ha hecho malas elecciones en el pasado.

"No, yo no creo que es mala suerte, es buena suerte que mi Dios me ha salvado de pronto de cosas que no me las merecía porque yo me considero una buena persona, considero que soy una mujer que tengo mucho que ofrecer y en mi caso lo que ha pasado es que mi posición frente a las personas es lo que ha hecho que yo no tome la decisión apresurada".

Claudia Molina reveló también que aunque no es del tipo de personas que le gusta ventilar su vida privada, ha recibido varias propuestas de matrimonio y ha tenido anillos de compromiso en la mano, sin embargo ella ha preferido anteponer "la razón ante el corazón, por qué yo trato de conocer a esta persona lo mejor posible para ver si esa persona me va a dar mayor felicidad de la que tengo o hay algo que falla. El tiempo me ha dado la razón a mí".



Las fotos más cautivadoras y fitness de Claudia Molina Claudia Molina es dueña de un cuerpazo espectacular, esculpido a base de jugos y mucho ejercicio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por varios años, Claudia Molina ha compartido en la casita de Despierta América sus secretos para lograr un cuerpo saludable y en forma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Claudia Molina es una gran inspiración para hombres y mujeres de todo el mundo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los seguidores de la guapísima entrenadora siguen sus consejos día a día para lograr una figura espectacular. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Para Claudia no hay imposibles! Ella siempre soñó estar en forma y lo logró con éxito. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Claudia Molina se asegura de verse siempre a la moda, incluso cuando está ejercitándose. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No siempre se necesita ir a un gimnasio para estar en forma. Prueba hacer ejercicios en casa o al aire libre. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El estilo de vida que lleva Claudia hace que todo a su alrededor sea mejor. La alimentación es indispensable. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La entrenadora Claudia Molina es una de las consentidas de Despierta América. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella luce un cuerpazo espectacular y es digno de compartir en sus redes. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Claudia empezó a practicar ejercicio desde que era una niña. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Ella es una belleza imparable, no hay día en que no la veamos en el gimnasio. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su meta fue siempre estar en forma y sí que lo ha logrado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Su actitud positiva ante la vida siempre la hace lucir radiante. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Su libro 'Jugosa y fit' es la guía perfecta para vivir de manera natural y saludable. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Claudia sabe que los milagros no existen, el ejercicio es fundamental para estar en forma. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir A Claudia le encanta estar en contacto con sus seguidores y les sonríe todos los días. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Aunque el deporte es su pasión, Claudia Molina también sabe lucir bella y a la moda. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para esta belleza colombiana no hay nada como despertar con la mejor actitud ante la vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Claudia es exitosa también como empresaria, su línea de ropa deportiva nos encanta. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Con una vista así y una entrenadora como ella, cualquiera comienza a ejercitarse. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Claudia Molina se siente feliz y satisfecha de cada uno de los pasos que ha dado en su vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir A ella le encanta motivar a hombres y mujeres para estar en forma. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Con este jumpsuit luce espectacular. Los consejos de nutrición de Claudia han cambiado muchas vidas. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si quieres lucir 'jugosa y fit', síguele los pasos a Claudia Molina Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

Completamente convencida de que hasta el momento ha tomado las decisiones correctas; Claudia explicó que también es importante considerar el hecho de cómo una pareja desea cambiar tu vida, algo que ha tenido que poner en una balanza al no estar dispuesta a sacrificar ningún aspecto de su carrera.

"Acuérdate que en una relación hay muchas cosas que negociar, lo que él es, su entorno, su persona, cómo es su forma de vida, su estilo de vida y también como él quiere cambiar tu vida, que ahí es donde llegan otros 5 pesos donde tú dices, no, yo no estoy dispuesto a negociar eso. Hay cosas que se negocían y otras que no".

Para finalmente aclarar que más que exigente, se considera una persona que valora cada uno de los esfuerzos que ha hecho, por lo que para ella es preferible estar sola que ir de fracaso en fracaso en el amor.



publicidad

"El amor va a llegar, yo lo he dicho siempre y hablo con él (con Dios), le he dicho mándame un hombre bueno o si no déjame así que estoy perfecta", dijo y agregó "uno se puede ajustar, la idea es no cambiar a la otra persona, hay ajustes que se pueden hacer, el error es querer o esperanzarse en que la otra persona te va a arreglar la vida o va a venir a solucionarte tu felicidad, hay que ser feliz uno primero".



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: