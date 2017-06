¿Qué pasará con la ley SB4 de Texas? Cinco lecciones que aprendimos de la primera audiencia

El gobierno de Texas dio la impresión de que no castigaría a policías individuales que no cumplan la medida antisantuario, mientras los demandantes alegaron que la medida viola el derecho a la libre expresión.

SAN ANTONIO, Texas. - El esfuerzo legal por frenar la medida estatal SB4 comenzó este lunes en la corte de distrito del juez Orlando García, donde las ciudades más grandes de Texas se enfrentaron al gobierno estatal y federal para intentar convencer al juez que la medida es inconstitucional.

Aunque no hubo decisión de inmediato, la primera audiencia en esta demanda colectiva contra la SB4 dio una idea sobre los posibles escenarios que enfrenta la ley estatal.

A continuación, un resumen de cómo argumentaron los abogados de ambos bandos distintas partes de la ley SB4 en la corte.



¿Obliga a los policías de Texas a pedir papeles?

Según la SB4, los jefes de policía y alguaciles en todo el estado deberán permitir que sus agentes pregunten sobre el estatus migratorio de cualquier persona durante cualquier detención.



Alguacil que demandó a Texas por la SB4: "Mis oficiales no están entrenados para hacer el trabajo de inmigración" Univision 0 Compartir

Sin embargo, el gobierno estatal insistió en que eso no significa que la SB4 crea una obligación para que los agentes hagan ese tipo de preguntas. "Esta no es una ley 'muéstrame tus papeles'", aseguró uno de los abogados representando a Texas. "No obliga a los agentes a que pidan papeles de inmigración", agregó.

Los abogados de la defensa hicieron varias referencias a la SB1070 de Arizona, una ley estatal migratoria que sufrió un duro revés legal en la Corte Suprema en 2012.

En ese caso, la parte esencial de la ley requería que los policías pidieran los papeles de cualquier persona si tenían "sospecha razonable" de que eran indocumentados. Esta sección de la medida sobrevivió en corte, por lo que los abogados de Texas argumentaron que no había razón para pensar que la parte correspondiente de la SB4 es inconstitucional.



publicidad





¿Se castigará a los policías que no pidan papeles?

El juez García se preguntó durante la audiencia si los castigos y multas que establece la SB4 para quienes mantengan políticas de no-cooperación con las deportaciones serían usados contra agentes individuales que no pidan el estatus de una persona durante una detención o arresto. También se preguntó qué pasará con quienes lo pidan pero decidan no pasar la información recibida al gobierno federal.

"Nada", fue la respuesta del estado.

El argumento central de la defensa es que la SB4 solo pide que no se limite la habilidad de los agentes de hacer las preguntas migratorias cuando decidan hacerlo. Reiteraron que no se trata de obligar a los agentes a hacer estos pedidos.



¿Viola la libertad de expresión?

Según la SB4, líderes locales no pueden "adoptar, hacer cumplir o respaldar" medidas de no cooperar con agentes federales de inmigración. De hacerlo, se exponen a multas diarias de miles de dólares.

El problema, según los demandantes, es que la Constitución protege el derecho de estos funcionarios de "respaldar" cualquier medida y de hablar abiertamente sobre lo que prefieren para su comunidad.



Alcalde de El Cenizo habla sobre su demanda contra la SB4: "Esto es algo más grande que Texas" Univision 0 Compartir

Por ejemplo, el juez Nelson Wolff, del condado de Bexar, testificó que la SB4 limitaría su habilidad de apoyar políticas cuando se presente a la reelección, por lo que asegura que se violaría su derecho a la libre expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución.

"Endosar significa que puedo decir lo que yo quiera decir" sobre cualquier medida o funcionario, explicó en corte.



¿Se puede mantener a inmigrantes detenidos bajo pedido de ICE?

Según la SB4, las autoridades locales estarán obligadas a cumplir los llamados 'detainers' del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que son solicitudes voluntarias con las que la agencia pide que las cárceles aguanten a inmigrantes por hasta 48 horas y se los entreguen.



publicidad

Varias cortes han dicho que estos pedidos pueden violar los derechos constitucionales del inmigrante si no vienen acompañados de una orden judicial. Y es que, bajo el debido proceso de la ley, un juez debe aprobar una nueva sentencia para mantener a alguien encarcelado luego de que cumpla su sentencia anterior.

Los abogados del estado aseguraron que la SB4 se deshace de ese problema: la medida pide que las cárceles transfieran custodia de los inmigrantes a ICE en los últimos siete días de su condena, asegurando así que no permanezcan en la cárcel local más allá del momento en que deben ser liberados.



¿Tiene intención racista la SB4?

Activistas han catalogado la ley SB4 como racista y antiinmigrante. Varios de los documentos más contundentes presentados en esta demanda son los testimonios de congresistas latinos que denuncian los insultos raciales de sus compañeros.

En corte, la representante estatal Ana Hernández dio el testimonio más emocional de la audiencia, asegurando que su experiencia como indocumentada cuando niña le llevó a oponerse fuertemente a la medida. Hernández, quien representa a un distrito de Houston, obtuvo estatus legal con la aminstía del presidente Reagan en 1986.

Criticó ante la corte que sus compañeros en el congreso estatal apuraran el proceso para aprobar la SB4, votando en contra de decenas de enmiendas propuestas por los demócratas sin tan siquiera discutirlas.



publicidad

Además dijo que el uso de estos legisladores de términos como "ilegales" para referirse a indocumentados y la animosidad que mostraron hacia sus compañeros hispanos en la capital eran señales del ánimo racial de la medida.