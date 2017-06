Cómo la ley SB4 desató una guerra abierta en Texas

Charlie Geren. El representante estatal y quien promovió la medida en la Cámara de Representantes afirmó que “los inmigrantes indocumentados no son el blanco de la SB4 y que la medida no busca dañar a la comunidad hispana”. “No hay nada en esta ley sobre deportaciones. El estado no deporta”, dijo Geren durante la discusión de la SB4 en el pleno de la Cámara. Foto: HARRY CABLUCK/Ap | Univision

