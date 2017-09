Puerto Rico está en "serios problemas" tras el golpe de María, dice Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió en una serie de mensajes por Twitter de que Puerto Rico está en "serios problemas" tras el paso la semana pasada del poderoso huracán María porque tenía una infraestructura deteriorada y por la deuda que acumula.

Agregó que la repartición de alimentos, medicamentos y agua, prioridades en la actual situación de emergencia, se “está haciendo bien”.



Trump envió los mensajes el lunes por la noche tras recibir fuertes críticas por haber ignorado el tema de Puerto Rico durante todo el fin de semana pasado y dedicarse a criticar a los jugadores de fútbol de la NFL por no escuchar de pie el himno estadounidense.

Hasta el cantante puertorriqueño Marc Anthony le envió un duro mensaje al Presidente por su pelea en Twitter con los jugadores de la NFL y le reclamó más atención para Puerto Rico. "Señor presidente, cierre la jo***a boca", dijo el cantante.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo el lunes que Puerto Rico está “cerca de una crisis humanitaria”a raíz de la situación que atraviesa tras el paso del huracán María y que el país necesita un paquete de ayuda financiera de EEUU para enfrentar la emergencia y flexibilidad para manejar sus finanzas controladas por una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el gobierno federal.



“Si no tenemos la flexibilidad necesaria nos podemos enfrentar a esa crisis humanitaria. Si la comida no llega de forma adecuada. Si la infraestructura crítica en salud y energía no se recupera. No quiero llegar a la crisis humanitaria y decir ‘qué hacemos ahora’. Esto es una posibilidad real, pero confío en la solidaridad, en los congresistas (de EEUU) y en un paquete de medidas que pueda ayudar”, dijo Rosselló.

"Texas y Florida (afectadas por Harvey e Irma) lo están haciendo bien, pero Puerto Rico, que ya sufría de una infraestructura destrozada y una deuda masiva, está en serios problemas", dijo Trump en el mensaje.

"Su red eléctrica anticuada, que estaba en un estado terrible, fue devastada. Gran parte de la isla destruida, con miles de millones de dólares de deuda con Wall Street y los bancos que, tristemente, deben hacerse frente", agregó.

"La comida, el agua y las medicinas son las principales prioridades y se está haciendo bien", concluyó el Presidente.

Tras estos mensajes Trump regresó a hablar de la NFL, de los intentos por derogar la reforma de salud de su predecesor Barack Obama, sobra una elección primaria en Alabama y sobre los padres de un joven encarcelado en Corea del Norte y fallecido a su regreso a EEUU.

El martes por la mañana Trump retomó el tema de Puerto Rico dándole gracias a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por sus "amables palabras" sobre el trabajo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en la isla.



"Gracias Carmen Yulin Cruz, alcaldesa de San Juan, por sus amables palabras sobre FEMA etc. Estamos trabajando duro. Muchos alimentos y agua allí/en camino", indica el último mensaje de Trump sobre la isla.

María impactó el pasado miércoles como un poderoso huracán categoría 4 la isla de Puerto Rico, en la que se cuentan por el momento 16 fallecidos, en su mayoría por deslizamientos de tierra o ahogados en inundaciones.



El ciclón también dejó sin suministro eléctrico a toda la isla, que según las autoridades tardará entre cuatro y seis meses a restituirse por completo.