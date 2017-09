“Estamos cerca de una crisis humanitaria” por el huracán María, dice el gobernador de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló dijo este lunes que Puerto Rico está “ cerca de una crisis humanitaria” a raíz de la situación que atraviesa tras el paso del huracán María y que el país necesita un paquete de ayuda financiera de EEUU para enfrentar la emergencia y flexibilidad para manejar sus finanzas controladas por una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el gobierno federal.

“Si no tenemos la flexibilidad necesaria nos podemos enfrentar a esa crisis humanitaria. Si la comida no llega de forma adecuada. Si la infraestructura crítica en salud y energía no se recupera. No quiero llegar a la crisis humanitaria y decir ‘qué hacemos ahora’. Esto es una posibilidad real, pero confío en la solidaridad, en los congresistas (de EEUU) y en un paquete de medidas que pueda ayudar”, dijo Rosselló en una conferencia de prensa.



A cinco días del paso de María por la isla, Puerto Rico reporta 16 muertos confirmados, más de 15,000 refugiados, municipios aislados y casi toda la isla a oscuras e incomunicada.

Se calcula que el 80% de las líneas de distribución de electricidad están en el suelo, inservibles, y que el sistema no se restablecerá entero en menos de cuatro meses.

Además, sufre de casos de saqueos, por lo que el gobierno ha instaurado un toque de queda y ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.



A este escenario se suman las filas para conseguir combustible para autos y generadores eléctricos, y dinero en efectivo en los bancos. Igualmente, en los supermercados se pueden ver filas para ingresar a los establecimientos.

Frente a la grave situación, Rosselló admitió hoy que la situación de emergencia en la isla está acentuada por la grave crisis económica que el país atraviesa, con una deuda pública de más de 70 mil millones de dólares.

El Gobernador recordó que el país tenía muy poco dinero de liquidez y debido al paso de María “ahora prácticamente nuestro gobierno no tendrá recaudos” en los próximos meses para enfrentar la emergencia y seguir funcionando.

La crisis humanitaria “la podemos mitigar, evitar, pero necesitamos los recursos”, dijo Rosselló, e hizo un llamado al Congreso de EEUU para que que tome acción y ayude a la isla a lograr flexibilidad fiscal para enfrentar la situación.



María “es un desastre sin precedentes y por lo tanto se tienen que tomar acciones sin precedentes", dijo el Gobernador.

Las finanzas de la isla están actualmente controladas por una JSF que exige medidas de austeridad y ajustes del Gobierno para lidiar con la crisis de la deuda.

El paradigma cambió

La JSF, por ejemplo, se opone, incluso en medio de la crisis, a que el gobierno de Puerto Rico pida préstamos a bajo interés para enfrentar la emergencia.

Uno de los senadores que aprobó la ley federal PROMESA que creó la JSF, Marco Rubio, visitó este lunes la isla y aseguró que la crisis fiscal, será atendida sin burocracia y con flexibilidad.

Rubio dijo que promoverá mecanismos “modernos y permanentes” resistentes a los posibles acontecimientos que puedan traer el futuro, que incluyen nuevos huracanes y las imposiciones estrictas de la Junta.



El senador dijo que está conciente de que en la isla no habrá turismo ni agricultura que genere actividad económica en los meses venideros y que los comerciantes atravesarán por una época difícil.

Indicó que su trabajo ahora en el Congreso será atender las necesidades de Puerto Rico desde ese cuerpo.

Rosselló, por su parte, explicó que también pedirá al Gobierno federal eximir a Puerto Rico de tener que aportar el 25% del total de costos para la reconstrucción de su infraestructura dañada por María y que sea EEUU el que asuma el 100% de los costos.

También solicitará que se le dé flexibilidad a Puerto Rico en el pago de su deuda y que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro encaminen ayuda monetaria a bajos intereses para asuntos críticos.

“Esta es una situación diferente y extrema si no queremos provocar una crisis, el paradigma (modelo) ha cambiado”, dijo Rosselló.