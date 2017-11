Más de 6,000 estudiantes ya han dejado Puerto Rico rumbo a EEUU tras el huracán María

Más de 6,000 estudiantes del sistema de educación pública de Puerto Rico se han marchado a Estados Unidos desde el paso del huracán María y se han inscrito en escuelas de al menos menos ocho estados distintos del país, según un informe del Departamento de Educación (DE) local.

El reporte está basado en las notificaciones de bajas recibidas por la agencia y solicitudes de transcripciones de crédito de los estudiantes que se están uniendo a escuelas fuera de la isla. La mayoría de los 6,405 estudiantes se han inscrito en escuelas de Florida, Nueva York, Massachusetts y Pennsylvania.

Las cifras ofrecidas por el DE representan malas noticias para el sistema de educación pública de la isla, que antes de los impactos de los huracanes Irma y María había sufrido la pérdida de 44,000 estudiantes, el cierre de 167 escuelas y fuertes recortes de presupuesto.



“A pocos días del huracán, en el DE comenzamos a recibir notificaciones de bajas de manera oficial”, dijo en un comunicado de prensa la secretaria de Educación, Julia Keleher, quien la semana pasada había calculado que 14,000 estudiantes se habían ido del país, cifra ahora revisada a la baja.

“Reconocemos que sus padres, madres o encargados tomaron la decisión por la difícil situación que vive la isla tras el desastre natural y no los juzgamos, pero queremos dejar claro que los apoyaremos completamente en esta transición”, dijo Keleher.

La secretaria explicó que el DE está trabajando en un sistema para enviar las transcripciones de crédito de manera rápida a los estudiantes que las necesiten, mediante una página web a la que podrán acceder padres, madres o encargados de los estudiantes o la escuela que los pida.



Distribución de los estudiantes que se han ido de Puerto Rico a EEUU tras el paso del huracán María. Departamento de Educación de Puerto Rico





Apenas 500 escuelas operando

Keleher no ha descartado el cierre de más escuelas debido a que el más reciente éxodo ha dejado, según ella, a casi 200 escuelas (20 por ciento del total de 1,113 escuelas) con menos de 150 alumnos.

Este martes, a 48 días del azote del ciclón, poco más de 500 escuelas de un total de 1,113 estaban impartiendo clases a sus estudiantes; 200 no abrieron porque aún no tienen agua (requisito esencial para operar) y 44 no abrirán porque sufrieron daños severos por el ciclón.

Tras el paso del huracán María más de 100,000 personas abandonaron la isla, carente de servicios básicos como agua y electricidad. La gran mayoría se han marchado al estado de Florida, adonde han llegado 173,000 personas desde el pasado 3 de octubre.



Un estudio reciente de Hunter College, en Nueva York, indica que el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos provocado por el huracán María podría superar en los próximos dos años al de la década de los 1950, cuando más de 470,000 personas emigraron a ese país.

Otros expertos calculan que Puerto Rico podría perder entre 670,000 y un millón de habitantes en el corto y mediano plazo, con serias consecuencias demográficas y económicas sobre la isla.