Secretaria de Educación no descartó cerrar más escuelas por efectos del huracán María en la matrícula y presupuesto

La secretaria de Educación, Julia Keleher, no descartó este lunes el cierre de más escuelas públicas en Puerto Rico debido a la supuesta salida del país de unos 14,000 estudiantes tras el azote del huracán María y la potencial pérdida de parte del presupuesto del sistema.

Por su parte, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que reclama que el Departamento de Educación (DE) puede abrir más escuelas que las 152 abiertas hasta este lunes tras más de un mes cerradas por María, acusó a Keleher de “aprovecharse” del desastre “para cerrar cientos de escuelas y arrastrar el sistema educativo a la privatización”, dijo su presidenta, Mercedes Martínez.



En una entrevista esta mañana con Rubén Sánchez por WKAQ 580 AM, Keleher dijo que “yo saqué un promedio, extrapolando de lo que me dijeron en una región (educativa), que es alrededor de 14,000 mil estudiantes de la isla que se han ido” del país tras el paso del huracán el pasado mes de septiembre, dejando a casi 200 escuelas (20% del total) con menos de 150 alumnos.



Ese supuesto éxodo, unido a que el sistema educativo público podría perder, según ella, parte de su presupuesto de 150 millones de dólares mensuales porque el Gobierno no ha podido recaudar impuestos tras el ciclón, ponen sobre la mesa la posibilidad de que se cierren más escuelas como venía ocurriendo incluso antes de que los huracanes Irma y María pasaran por el país.

Antes de los impactos de los huracanes Irma y María en la isla, el sistema de educación pública había sufrido la pérdida de 44,000 estudiantes, el cierre de 167 escuelas y fuertes recortes de presupuesto impuestos por la Junta de Control Fiscal que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que está en bancarrota con una deuda de 70,000 millones de dólares.



- “O sea, que aprovechando esta coyuntura de María y lo que María le ha dejado ver a usted del sistema ¿usted va a cerrar escuelas adicionales?”, le preguntó Sánchez a Keleher.

- “Hago la pregunta a todo el mundo para que alguien me explique cómo funciona la matemática cuando se te han ido, si es cierto, 14,000 estudiantes”, contestó la Secretaria.



“Tengo inseguridad mensual de 150 millones (de dólares) en términos del pago de un Gobierno para mantener operaciones de educación y los maestros se me han ido, y tengo escuelas, casi 200, que son menos de 150 estudiantes...hay algunas que tienen menos de 100…no sé es difícil, pero lo comparto”, agregó.

“Estoy compartiendo los datos según me lleguen para que nadie esté sorprendido con lo que está pasando en educación”, advirtió la Secretaria.





En tanto, padres, madres de estudiantes o maestros siguen reclamando al DE la apertura de más planteles que los 152 abiertos hasta ahora (13 por ciento del total de 1,113 escuelas) y afirman que los edificios están listos recibir a los alumnos y con el requisito mínimo de tener agua, no representar peligro para los jóvenes y tener algunos incluso electricidad.

El reclamo llevó este lunes a las comunidades de las escuelas Especializada Antonio S. Pedreira, en Puerto Nuevo, y Segundo Ruiz Belvis, en Santurce, a protestar en la calle esta mañana exigiendo la apertura de los planteles, que dicen están listos para recibir a sus estudiantes.

Haciéndose eco de los reclamos de la comunidad, el sindicato FMPR convocó a una manifestación el jueves 9 de noviembre, a las 11:00 de la mañana frente al Centro de Convenciones de San Juan, para exigir la apertura de más escuelas.



Martínez, la líder del sindicato, sostuvo que la apertura limitada de planteles es parte de un plan para cerrar escuelas, eliminar puestos de maestros e impulsar la privatización del sistema educativo.

Keleher “quiere cerrar escuelas y privatizar. Por eso hay planteles que no se han abierto a pesar de estar listos y otros no se han rehabilitado. Por eso el reinicio de clases se quiere hacer a cuentagotas. Por eso hay escuelas con agua, luz y aire acondicionado que no sufrieron daños y la secretaria Keleher se niega a abrirlas”, dijo Martínez.

Agregó que la FMPR respalda las distintas movilizaciones de las comunidades escolares defendiendo sus planteles y llamó a los educadores, padres, madres y a los trabajadores y trabajadoras a que exijan que se abran las escuelas en horario limitado donde no se haya repuesto los servicios de agua y luz.



“Debe establecerse un programa acelerado de reparación de las escuelas que aún no están listas para que reabran y den servicios a nuestros niños”, señaló Martínez.