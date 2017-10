Dos detectives son acusados de violar en su carro a una joven detenida y esposada

Se espera que este lunes se entreguen dos detectives de la policía de Nueva York que fueron acusados por un gran jurado de violar a una joven que habían detenido para verificar si llevaba drogas, informó ABC7.

Eddie Martins y Richard Hall, que eran detectives de la unidad de narcóticos del sur de Brooklyn, fueron acusados por un gran jurado de violación en primer grado por los hechos que la demandante aseguró ocurrieron cerca de las 8:00 de la noche del pasado 15 de septiembre.

Ese día, la demandante afirmó que los policías iban de civil y en una camioneta no identificada cuando la detuvieron a ella y a dos amigos cerca del Calvert Vaux Park de ese barrio, relató su abogado al diario The New York Times.

Los detectives le ordenaron salir del auto en el que ella iba con sus amigos y le pidieron que se levantara la camisa para verificar que no estuviese ocultando drogas. Luego, la esposaron y se la llevaron en su camioneta. Pero en lugar de llevarla a un cuartel policial la trasladaron al estacionamiento de un restaurante cercano, donde el abogado afirma que la violaron.

Unos 45 minutos después la soltaron sin presentarle cargos.

Los detectives habían sido relevados a tareas administrativas, pero tras la decisión del gran jurado al cierre de la semana pasada fueron echados de la fuerza en la que llevaban al menos una década.