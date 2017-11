Nueva York buscará sancionar a casero que amenazó con desalojar a inquilinos indocumentados

Nueva York dijo este lunes que buscará sancionar a un casero del barrio de Queens que pidió a sus inquilinos comprobar su estatus migratorio o afrontar el desalojo. Esto tras presentar formalmente una queja en nombre del estado por presunta discriminación, especialmente contra latinos.

Con la denuncia hecha por la división de Derechos Humanos, el estado enviará al casero una orden de cese y desista y podría imponer multas tanto civiles como penales, dijo la oficina del gobernador Andrew Cuomo en un comunicado.

Este caso se remona al verano pasado, cuando el casero Jaideep Gaddam Reddy envió una carta a los residentes del 95-36 de la Avenida 42 en Flushing en la que les pidió prueba de su estatus migratorio para renovarles los contratos de arrendamiento.

Univision Noticias conversó en ese entonces con algunos de los inquilinos, como la guatemalteca Blanca Lima, quien expresó su frustración por la carta "extremadamente racista e intimidatoria" que recibió de Reddy.

"Fui una de las personas que recibió esta carta en la mano cuando el señor llegó bruscamente con palabras groseras. Me dijo, 'Sigue las instrucciones de esta carta y se te dará tu nuevo lease'. Le dije que por qué estaba pidiendo mi estatus migratorio y me dijo, 'si me lo demuestras, te daré el lease. Si no, no tienes lease'", contó Lima en junio pasado.



Como Lima, inquilinos hispanos procedentes también de México y República Dominicana fueron discriminados por Reddy, quien les pidió desde prueba de empleo y la tarjeta de Seguro Social hasta la Green Card y el pasaporte, dijo la oficina de Cuomo.

"Somos una nación de inmigrantes y Nueva York no se quedará de brazos cruzados mientras hombres y mujeres inocentes son blanco de discriminación", dijo el gobernador en un comunicado.

El casero, quien ofreció una disculpa cuando su carta fue hecha pública, ya había recibido una orden de cese y desista de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, donde es ilegal que los propietarios discriminen a los inquilinos basándose en su estatus migratorio real o percibido.



La ley local también prohíbe amenazar con deportar a los inquilinos o con reportarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduenas (ICE, por su sigla en inglés) y requerir que los inquilinos provean prueba de ciudadanía o documentación que detalla su estatus migratorio y negarse a vender o alquilar una vivienda por el estatus o el país de origen del inquilino.

Si usted o alguien que conoce cree que ha sido víctima de discriminación o de hostigamiento de parte de su casero, llame al 311 y solicite la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York o llame a la línea de esta oficina, 718-722-3131. Los reportes de situaciones como esta se pueden reportar anónimamente. También puede recurrir a la página de la comisión a través de este enlace.



publicidad

Para ayuda legal en caso de que el propietario de su apartamento lo está acosando o tratando de desplazar, procure llamar a la línea de protección al inquilino de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad a través del 917-661-4505.

Escríbanos si tiene un caso como este a cdiaz@univision.net y pvelez@univision.net.



Una familia mexicana de siete miembros vivía en medio de estas condiciones en Manhattan Los apartamentos aledaños al de esta familia habían perdido el piso y algunas paredes como parte de la construcción. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir En el invierno, así se puso la cocina del apartamento del lado, evidenciando las condiciones en el interior del edificio. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir Por las filtraciones, el agua se hizo hielo sobre la nevera y la estufa. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En medio de tanto peligro se criaban los cinco niños de esta familia. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir Las autoridades alegan que la renovación de este edificio, en el 21 de la calle 155 Este, fue realmente una demolición. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir Para que la familia se fuera, se reconstruyó el edificio sin tomar en cuenta sus vidas. Foto: Fiscalía de Manhattan / Suministrada | Univision 0 Compartir