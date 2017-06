Probar su estatus migratorio o enfrentar el desalojo: La carta que unos inquilinos recibieron en Nueva York

QUEENS, Nueva York. - Blanca Lima estaba en el apartamento en el que ha vivido durante 20 años cuando alguien tocó fuertemente su puerta. Era tanto el ruido que Lima no se animaba a abrir. El 12 de junio, ella como otro vecinos del edificio 95-36 de la Avenida 42 en Flushing, Queens recibió una carta del casero Jaideep Gaddam Reddy en la que les pidió prueba de su estatus migratorio para renovarles el contrato de sus apartamentos.

"Estoy muy frustrada porque es una carta extremadamente racista e intimidatoria. No es justo", expresó Lima con desánimo. Ella, una guatemalteca que vive en su apartamento junto a sus dos hijos, no podía creer la situación que trae a cuestas esa misiva. El hombre le recriminó, además, por no abrirle la puerta.



"Fui una de las personas que recibió esta carta en la mano cuando el señor llegó bruscamente con palabras groseras. Me dijo, 'Sigue las instrucciones de esta carta y se te dará tu nuevo lease'. Le dije que por qué estaba pidiendo mi estatus migratorio y me dijo, 'si me lo demuestras, te daré el lease. Si no, no tienes lease'", nos contó.

Lima se unió este miércoles a una rueda de prensa que convocó la administración del alcalde Bill de Blasio junto a organizaciones comunitarias como parte de una ofensiva contra dueños de apartamentos que hostiguen y discriminen a sus inquilinos y para orientar a la comunidad sobre sus derechos.

"Estoy apoyando a mis vecinos que tienen temor o vergüenza de hablar", sostuvo.

Zoila Martínez ha vivido en ese edificio 10 de los 35 años que lleva en Nueva York. Dice que el casero de su edificio los amenaza de que los va a desalojar "porque quiere limpiar el building, quiere nueva gente ahí".

"No lo va a conseguir", advierte esta colombiana que vive en este edificio junto a sus dos hijas.

No se le puede negar vivienda debido al estatus migratorio

La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York (CCHR, por su sigla en inglés) le envió el 16 de junio una carta a Jaideep Gaddam Reddy diciéndole que la notificación que le mandó a sus inquilinos en el 95-36 de la Avenida 42 en Flushing, viola dos prohibiciones: la de discriminar basándose en estatus migratorio o por ser indocumentado y la de discriminar por una fuente legal de ingreso.



Esa misiva pide un cese y desista inmediato de ambas prácticas discriminatorias. La Comisión de Derechos Humanos es la autoridad que puede multar con penalidades civiles de hasta 250,000 dólares por violaciones de esta categoría de la ley.

Como sostuvo el concejal Daniel Dromm, aunque estas prácticas no son nuevas, este caso resalta porque la carta pone en evidencia al dueño de esta propiedad.



"Si usted no cumple, su lease no será renovado, puede que tengamos que terminar su contrato y desalojarlo de su apartamento", lee la posdata de la carta que Lima le mostró a Univision Noticias.

La rueda de prensa de este miércoles buscó orientar a la comunidad para que sepa cómo actuar ante acciones discriminatorias como las que expone el caso del casero contra sus inquilinos en el 95-36 de Avenida 42 en Flushing.

"Bajo la Ley de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, es ilegal que los propietarios discrimen a los inquilinos basándose en su estatus migratorio real o percibido", dice la Comisión de Derechos Humanos. Esa ley precisa que es ilegal amenazar con deportar a los inquilinos o con reportarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduenas (ICE, por su sigla en inglés) y requerir que los inquilinos provean prueba de ciudadanía o documentación que detalla su estatus migratorio y negarse a vender o alquilar una vivienda por el estatus o el país de origen del inquilino.



También es ilegal que un dueño se niegue a hacer reparaciones u ofrecer términos y condiciones desiguales por el estatus migratorio de su inquilino, aclaró la comisionada adjunto de CCHR, Hollis Pfitsch, al exponer las obligaciones de los propietarios y los derechos de los inquilinos.

Aparte de los esfuerzos locales, este martes, el gobernador Andrew Cuomo pidió una investigación estatal en torno a políticas y prácticas de dueños de apartamentos que discriminen contra individuos por su estatus migratorio, su país de procedencia, etnicidad o raza.



La ciudad de Nueva York tiene 291 investigaciones abiertas en torno a discriminación por estatus migratorio y país de origen, y 89 de esos casos son relacionados a vivienda. "La cantidad de este tipo de alegatos se ha duplicado en los últimos dos años", sostuvo la comisionada adjunto de CCHR, Hollis Pfitsch, a preguntas de Univision Noticias.

"Me retracto. Lo siento", dijo, por su parte, el casero Jaideep Gaddam Reddy a preguntas del New York Daily News.

Haya pedido disculpas o no y con el coraje que deriva de esta situación, la residente Zoila Martínez le dice a otros que tal vez vivan una situación similar que no tengan miedo, que se enfrenten al dueño. "Lo que pasa es que creen que como somos inmigrantes nos agachamos así (y baja su cabeza) para que nos pasen por encima. No señor, no vamos a permitir que barran el piso con nosotros".



Si usted o alguien que conoce cree que ha sido víctima de discriminación o de hostigamiento de parte de su casero, llame al 311 y solicite la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York o llame a la línea de esta oficina, 718-722-3131. Los reportes de situaciones como esta se pueden reportar anónimamente. También puede recurrir a la página de la comisión a través de este enlace.

Para ayuda legal en caso de que el propietario de su apartamento lo está acosando o tratando de desplazar, procure llamar a la línea de protección al inquilino de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad a través del 917-661-4505.

Escríbanos si tiene un caso como este a cdiaz@univision.net y pvelez@univision.net.



