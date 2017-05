Las razones de una indocumentada para cerrar sus dos taquerías este 1 de mayo

En el Día Internacional del Trabajador, la mexicana Cecilia Cruz cerró sus dos taquerías en Nueva Jersey para lanzarse a la calle a reclamar por sus derechos y los de su comunidad. Ella es una de las inmigrantes que a través del país se movilizará, entre otras razones, para mostrarle al presidente Donald Trump "que no somos lo que él dice. Al menos no todos".

"Un día que no trabajemos no nos vamos a quedar ni más pobres ni más ricos", subraya Cecilia Cruz desde uno de sus dos restaurantes de Rico Taco Mex.

NUEVA JERSEY.- Cecilia Cruz no se detiene. Se desplaza de un lado a otro de su taquería como una mariposa. De la cocina al salón, del salón a la cocina. Cecilia es una mexicana indocumentada, dueña de dos taquerías en Nueva Jersey llamadas Rico Taco Mex y entre sus empleados, dice con orgullo que le da trabajo a otros indocumentados.

“Gracias a Dios le doy empleo a seis personas”, dice desde su local en Keansburg, el segundo que abrió tras lo que ha conseguido con su primer restaurante en Perth Amboy.

" Yes, sweetie, what would you like?", atiende el teléfono Cecilia, y toma notas en un pedacito de papel. Flautas, burrito de pollo, picaditas.

Al moverse ágil por la cocina, con el calor de la prisa y las estufas, Cecilia prepara la comida que debe servir pronto y le da consejos a su hija de cómo lograr el punto perfecto de la tortilla. “Estas picaditas les encantan a mis ‘gringuitos’. En Perth Amboy me hice famosa por estas picaditas con los policías. Les encantan de chorizo”.

Ella es una de las inmigrantes que este lunes primero de mayo decidió cerrar su negocio -en su caso, los dos- y movilizarse a manifestaciones como las que se llevarán a cabo a través de distintas partes del país en este Día Internacional del Trabajador. "Un día que no trabajemos", subraya, "no nos vamos a quedar ni más pobres ni más ricos".

“ Voy por lo mismo que queremos todos: que nos den una oportunidad en este país, de estar más legales y poder viajar a su país. Tantos años sin ir… Por tener la oportunidad de estar más tranquilos, saber que uno no va a tener el inconveniente de que lo deporten y que sus hijos se queden aquí”, expresa la madre de cuatro.



De los 39 años que tiene Cecilia, 19 de estos los ha pasado en Estados Unidos. Llegó como otros tantos, por esa curiosidad, por las ganas de algo más de lo que tenía en casa. En la historia de Cecilia, la noción de casa remite a Acapulco, Guerrero.

En Acapulco vendía comida. "Mi mamá era dueña de restaurante, de ahí viene el sazón que a todos les encanta", relata con la simpatía que no suelta. Recién pasaba una depresión tras la separación del padre de sus dos primeros hijos y Texas se le volvió ese lugar para aventurar, para intentar.

"Me tomé la oportunidad y me vine de mojada a este país. Mi plan era trabajar unos meses, un año, hacer unos cuantos dolaritos y me regreso a mi país", cuenta de esos meses, máximo un año que se han alargado hasta hoy.

En Estados Unidos, donde ha vivido en Texas, Georgia y desde 2011, New Jersey, se ha labrado a pulso esa nueva vida junto a los suyos. "Como cabeza de familia, los cuatro hemos podido lograr lo que tenemos. Como familia que somos", reflexiona.

“El más pequeñito de mis hijos se consiguió trabajo de barbero y ese niño fue el que ahorró el billete para mi cocina en Perth Amboy”, menciona con orgullo al enfatizar que esos dos locales de comida mexicana que levantó y mantiene han sido producto de tesón familiar.

Por todo lo que el esfuerzo le ha dado a ella y a su familia es que no titubea en acudir a la marcha que convocó en Newark el Movimiento Cosecha. “La idea de la manifestación es que nos escuchen, habemos muchos que contribuimos en tantos aspectos como negociantes, como trabajadores”, menciona.

Cosecha fue una de las propulsoras del "día sin inmigrantes" que se realizó el pasado 16 de febrero y en este "día sin inmigrantes", en el primero de mayo estrechó la misma invitación a huelga: "que los trabajadores dejen los campos, las maquilas, los restaurantes y los hoteles para paralizar la economía y demostrar los millones de dólares que los inmigrantes contribuyen a este país cada día".



Esa idea es lo que motiva a trabajadores como Cecilia a participar de las protestas, particularmente por el discurso migratorio de la administración del presidente Donald Trump y sus amenazas de deportación.

Tal discurso le preocupa a Cecilia pero también la llena de fuerzas. "Mi amor, te soy sincera: mi angustia no ha pasado. Pero tengo la satisfacción de saber que soy una mujer luchadora, que la oportunidad que él nos pueda dar en arreglar papeles va a ser solo demostrándole a él que has contribuido en este país”.

Ella hace hincapié en que durante más de 16 años ha rendido sus impuestos. Que lo suyo es el trabajo y que esa filosofía, aunque llena de sacrificio y esfuerzo, vale la pena.

A su juicio, parte del temor en algunos frente a Trump es "porque a lo mejor quieren vivir del gobierno nada más". Eso, dice, no puede ser así.



"En lo personal se los digo, para que uno triunfe en este país, para que el presidente sea bueno con uno, uno tiene que contribuir de alguna manera u otra trabajando. Lo más importante es demostrarle a él que no somos lo que él dice. Al menos no todos”.

Cecilia regresa a su faena. No se detiene. Solo hace una pausa este primero de mayo por movilizaciones que cree dejarán resultados.

Con la misma convicción que siente por su círculo familiar, se lanza a la protesta de este día creyendo en el poder de la unión -en el sentido más amplio- de la familia hispana: “La unión como familia hace la fuerza. La unión como inmigrantes, como hispanos que somos, que se una la gente, que se hagan escuchar". Escuchar es, al fin y al cabo, un paso adelante hacia el consenso y los cambios que tantos esperan en el país al que llegaron por un deseo. Ese deseo que en el caso de Cecilia, permanece.

