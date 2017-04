Organizaciones proinmigrante en New York y New Jersey inician preparativos para el 1 de mayo

NUEVA YORK. - Alrededor del mundo, el 1 de mayo supone la conmemoración del Día del Trabajador, de sus luchas y sus avances. Este año, en el umbral de la administración de Donald Trump, esa fecha se refuerza con discursos en favor de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones que coordinan en la ciudad de Nueva York la manifestación central del próximo lunes 1 de mayo, el denominado May Day, ya comienzan preparativos para la jornada en la que esperan amplia participación.

Por un lado, organizaciones como Make the Road, 32BJ SEIU, New York Immigration Coalition, New York Nurses Association y New York Central Labor Council coordinan el llamado para reunirse el lunes, a las 5:00 pm, en Foley Square en Lower Manhattan.



"Somos una coalición de grupos de derechos de los inmigrantes, sindicatos, grupos de fe, y aliados que se unen para decir en una voz que estamos juntos y que resistimos juntos", lee la convocatoria de este evento en Facebook para el May Day.

"Exigimos que el presidente Trump pare sus ataques en contra de nuestras comunidades inmigrantes, musulmanes y de refugiados. Exigimos buenos empleos y el derecho a organizarnos. Exigimos que el Congreso apruebe un presupuesto federal que refleje nuestras prioridades, que no incluya un solo dólar para un muro fronterizo o la aplicación injusta de las leyes migratorias", continúa el llamado de los organizadores.



publicidad

Allí anuncian presentaciones musicales así como mensajes en la coyuntura del primero de mayo frente a la agenda de la presidencia Trump. Ese día esperan también llevar a cabo otros eventos a través de la ciudad.

Por otro lado, el Movimiento Cosecha es la organización que ha hecho el llamado nacional a que el lunes sea "un día sin inmigrantes".

Así las cosas, sus miembros llaman a una huelga en la que los trabajadores no vayan a trabajar, que los dueños de negocio no abran sus establecimientos, que los estudiantes no vayan a la escuela, que no compren.

"El primero de mayo, Cosecha invita a los trabajadores que dejen los campos, la maquilas, los restaurantes y los hoteles para paralizar la economía y demostrar los millones de dólares que los inmigrantes contribuyen a este país cada día", lee su convocatoria.



"Cosecha aqui, Cosecha alla, Estamos listos la huelga va. Voy a luchar, voy a marchar, Somos Cosecha la huelga va" #shutdownICE #May1strike pic.twitter.com/s9BOLHNwpT — Movimiento Cosecha (@CosechaMovement) April 24, 2017



A nivel local, esta organización convoca además a una manifestación en Newark, Nueva Jersey que comenzará a las 2:00 pm en Lincoln Park con una marcha en el edificio federal, seguido de una marcha a las 5:30 pm hacia el New Jersey Performing Arts Center. Cosecha fue una de las propulsoras del "día sin inmigrantes" que se realizó el pasado 16 de febrero.



publicidad

Sin embargo, no todos acogen el llamado al paro. Make the Road Nueva York, una de las organizaciones que impulsa la manifestación en Manhattan, no exhorta a que la comunidad participe en una huelga.

Pero para los que decidan no trabajar el lunes, como indicó Daniel Altschuler, uno de los organizadores en Make the Road, esta organización ofrece talleres esta semana para que los interesados en irse a la huelga sepan sus derechos.

Vea también: